Xbox Game Pass verliert beliebte Spiele – Stalker 2 sorgt für Unmut

Heute ist ein bemerkenswerter Tag für Xbox Game Pass Abonnenten, da fünf Spiele den Dienst verlassen, darunter einige, deren Abgang für Unmut sorgt. Der Xbox Game Pass, ein Abonnementdienst von Microsoft, bietet eine rotierende Bibliothek von Spielen. Spiele werden typischerweise Mitte und Ende eines Monats entfernt, und so geschieht es auch heute am 15. November 2025.

Abgänge von STALKER 2 und weiteren Spielen

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass heute? Zu den Titeln, die heute den Xbox Game Pass verlassen, gehören STALKER 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk, Football Manager 2024, Spirittea und Blacksmith Master. Diese Spiele waren bei den Nutzern beliebt und ihre Entfernung hat bereits in den sozialen Medien für Diskussionen gesorgt.

Warum sorgt STALKER 2 für Frustration? STALKER 2: Heart of Chornobyl ist ein Spiel, das von GSC Game World entwickelt wurde und Anfangs mit technischen Schwierigkeiten kämpfte. Trotz mehrerer Updates bleibt der Frust unter den Nutzern bestehen, da diese die jüngsten Verbesserungen aufgrund der Entfernung aus dem Game Pass nicht mehr erleben werden. Ein Nutzer äußerte auf Reddit:

Stalker wurde nie genug gepatcht, damit ich es spielen konnte.

Problematik bei Football Manager 2024

Was macht die Entfernung von Football Manager 2024 so problematisch? Football Manager 2024, ein von Sports Interactive entwickeltes Spiel, hat seit seiner Veröffentlichung eine reibungslose Spielerfahrung geboten. Die bevorstehende Entfernung ist besonders ärgerlich, da es derzeit das einzige gut bewertete Football Manager Spiel im Xbox Game Pass ist, insbesondere angesichts der Probleme, die Football Manager 26 beim Start hatte.

Diese Situation wird noch verschärft durch die Tatsache, dass Football Manager 25 aufgrund von Qualitätsproblemen abgesagt wurde, was die Spieler auf die 2024er-Version als die letzte zuverlässige Alternative zurückgreifen lässt.

Blacksmith Master und seine kurze Verweildauer

Warum sorgt Blacksmith Master für Frustration? Blacksmith Master, ein Fantasy-Schmiedesimulator, war nur zwei Monate im Xbox Game Pass verfügbar, was für viele Nutzer als zu kurz angesehen wird. Einige argumentieren, dass das Spiel entfernt wurde, bevor sie überhaupt die Chance hatten, es gründlich zu testen. Der Publisher Hooded Horse hat keine Erklärung für die unerwartet kurze Verweildauer des Spiels im Game Pass geliefert.

Frostpunk und Spirittea im Rückblick

Welche Bedeutung haben Frostpunk und Spirittea für die Abonnenten? Frostpunk, ein von 11 Bit Studios entwickeltes Spiel, ist bekannt für seine herausfordernden Überlebensszenarien in einer alternativen Geschichte. Spirittea, ein weiteres Spiel, das den Dienst verlässt, bot den Spielern eine einzigartige Erfahrung, die sie nun vermissen werden.

Der Verlust dieser Titel wirft ein Licht auf die Dynamik des Xbox Game Pass, in dem Spiele regelmäßig rotieren und damit sowohl Chancen als auch Frustrationen für die Nutzer mit sich bringen.

Was denkst du über die Abgänge dieser Spiele aus dem Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!