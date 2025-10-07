Xbox Game Pass: Preiserhöhung verwirrt Abonnenten – Wer bleibt verschont?

Der kürzlich angekündigte Preisanstieg des Xbox Game Pass sorgt bei vielen Abonnenten für Verwirrung. Während Microsoft zunächst den Eindruck erweckte, dass alle Nutzer von der Preisänderung betroffen sein würden, berichten einige Abonnenten auf sozialen Medien, dass sie keinen Anstieg erleben werden. Dies wirft Fragen über die Transparenz von Microsofts Kommunikationsstrategie auf.

Preisänderungen und regionale Unterschiede

Welche Regionen sind vom Preisanstieg betroffen? Ein neuer Reddit-Beitrag eines polnischen Nutzers zeigt, dass Microsoft in einer Nachricht erklärte, der Preis für den Xbox Game Pass würde in ihrer Region nur bei neuen Käufen steigen und nicht für bestehende Abonnements. Schnell wurde spekuliert, dass europäisches Recht der Grund dafür sein könnte, aber diese Theorie hielt nicht lange, da andere EU-Abonnenten ähnliche Nachrichten nicht erhielten.

Die Diskussion in den Kommentaren deutet darauf hin, dass Abonnenten in Ländern wie Indien, Österreich, Deutschland, Italien und Brasilien möglicherweise die alten Preise beibehalten können, solange sie ihr aktuelles Abonnement nicht ändern. Microsoft hat jedoch noch keine offizielle Liste der nicht betroffenen Regionen veröffentlicht.

Reaktionen auf die Preiserhöhung

Wie reagieren die Nutzer auf die Preiserhöhung? Die Ankündigung der Preisänderung führte zu einem Ansturm von Kündigungen. Viele Xbox Game Pass-Nutzer stornierten sofort ihr Abonnement, nachdem sie von der geplanten Erhöhung erfuhren. Der Preis für das Ultimate-Tier des Xbox Game Pass soll von 19,99 Euro auf 29,99 Euro steigen, was die bislang höchste Erhöhung darstellt.

Microsoft betonte, dass die neuen Preise umgehend für neue Abonnenten gelten würden, während bestehende Kunden bis zum 4. November 2025 Zeit hätten, sich auf die Änderung einzustellen. Trotz der Ankündigung bleibt der genaue Grund für die Preiserhöhung unklar. Dustin Blackwell, Direktor für Gaming- und Plattformkommunikation bei Microsoft, erklärte lediglich, dass das Unternehmen bestrebt sei, „mehr Wert“ in den Service zu integrieren.

Gerüchte über die zukünftige Xbox-Strategie

Was plant Microsoft für die Zukunft der Xbox? Neben der Preiserhöhung gab es Spekulationen, dass die nächste Xbox-Konsole möglicherweise abgesagt werden könnte. Diese Gerüchte wurden jedoch von Microsoft zurückgewiesen. Das Unternehmen investiert weiterhin in den Nachfolger der Xbox Series und betont, dass der Fokus auf Hardware nicht verloren gegangen ist.

Die Preisänderung und die Gerüchte über die Hardware-Strategie von Microsoft werfen Fragen darüber auf, wie sich die Gaming-Landschaft in den kommenden Jahren entwickeln wird. Besonders in Anbetracht der zunehmenden Bedeutung von digitalen Inhalten und Streaming-Diensten könnten sich die Prioritäten der großen Unternehmen ändern.

Wie stehst du zu den Änderungen beim Xbox Game Pass?