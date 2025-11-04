Xbox Game Pass im November 2025 – Sieben neue Day-One-Spiele enthüllt

Microsoft hat die Liste der neuen Spiele für den Xbox Game Pass im November 2025 veröffentlicht und kündigt sieben Titel an, die direkt zum Erscheinungstag verfügbar sein werden. Diese Ankündigung ist Teil der Bemühungen von Microsoft, den Service, trotz der Preiserhöhung des Xbox Game Pass Ultimate auf 29,99 Euro pro Monat, attraktiver zu gestalten. Dadurch sollen die Nutzer einen Mehrwert erhalten, um die gestiegenen Kosten zu rechtfertigen.

Neue Spiele im Xbox Game Pass im November 2025

Welche Spiele werden im November 2025 als Day-One-Releases im Xbox Game Pass erscheinen? Die Day-One-Releases umfassen Dead Static Drive, Egging On, Whiskerwood, Voidtrain, Pigeon Simulator, Winter Burrow und Call of Duty: Black Ops 7. Diese Spiele bieten eine vielfältige Mischung aus Genres und Spielmechaniken, die für jeden Geschmack etwas bereithalten.

Dead Static Drive ist ein Survival-Horror-Spiel, das oft als „Grand Theft Cthulhu“ beschrieben wird. Es bietet eine intensive Atmosphäre und spannende Herausforderungen. Egging On ist ein Plattformspiel, in dem du die Rolle eines Eies übernimmst, während Whiskerwood exklusiv für PC erscheint und dich eine Stadt voller Mäuse managen lässt.

Highlights der neuen Games

Was sind die besonderen Merkmale der November-Spiele im Xbox Game Pass? Voidtrain, das am 7. November 2025 erscheint, ist ein Koop-Survival-Spiel, das sich in der Early-Access-Phase bereits großer Beliebtheit erfreute. Pigeon Simulator, wie der Name schon sagt, lässt dich das Leben eines Vogels erleben, während Winter Burrow ein gemütliches Survival-Spiel ist, das sich um eine Maus im Wald dreht.

Der wohl prominenteste Titel dieser Liste ist Call of Duty: Black Ops 7. Dieses Spiel bietet eine 4-Spieler-Koop-Kampagne, rundenbasierte Zombies und den typischen Online-Multiplayer der Serie. Es wird zweifellos eines der größten Spiele sein, das im Jahr 2025 zum Game Pass Ultimate hinzugefügt wird.

Einfluss der Preiserhöhung auf den Game Pass

Wie wirken sich die Preisänderungen des Xbox Game Pass auf die Nutzer aus? Die Erhöhung des Game Pass Ultimate auf 29,99 Euro hat für einiges Aufsehen gesorgt. Microsoft plant jedoch, weitere Spiele hinzuzufügen, um den höheren Preis zu rechtfertigen. Im Jahr 2026 sollen sogar mehr Day-One-Titel bereitgestellt werden als 2025, und es gab kürzlich einen Zustrom von Ubisoft-Spielen.

Ob die Preiserhöhung langfristig akzeptiert wird, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit sorgt das aktuelle Line-up dafür, dass du in diesem Monat eine Vielzahl von Spielen entdecken und genießen kannst.

Details zu Call of Duty: Black Ops 7

Was erwartet dich in Call of Duty: Black Ops 7? Call of Duty: Black Ops 7, das am 14. November 2025 erscheint, spielt im Jahr 2035 und folgt einer Gruppe von Agenten unter der Leitung von David Mason. Wie bei vorherigen Titeln gibt es auch hier einen Multiplayer-Modus und den kooperativen Zombies-Modus. Neue Funktionen wie gemeinsame Fortschritte über alle Modi hinweg und das Prestige-Rangsystem bieten zusätzliche Anreize für erfahrene Spieler.

Die Kampagne umfasst 11 Missionen, und im Endgame-Modus kannst du dich mit bis zu 32 Spielern messen. Der Multiplayer bietet eine Vielzahl von Modi, darunter Team Deathmatch und Skirmish. Dank der Überarbeitung des Perks-Systems kannst du noch strategischer vorgehen.

Was hältst du von den neuen Spielen im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!