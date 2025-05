Xbox Game Pass: Diese 5 Spiele verschwinden bis Ende Mai 2025 aus dem Angebot

Xbox Game Pass-Abonnenten haben weniger als zwei Wochen Zeit, um fünf Spiele zu genießen, bevor diese aus dem Dienst entfernt werden. Diese Spiele sind sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC verfügbar. Nach dem 31. Mai 2025 müssen Abonnenten die Spiele kaufen, um sie weiterhin spielen zu können. Ein kleiner Trost ist, dass jedes dieser Spiele bis zu seiner Entfernung mit einem exklusiven Rabatt von 20 Prozent für Abonnenten erhältlich ist.

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass?

Welche Titel sind betroffen? Die wohl bekannteste Veröffentlichung unter den fünf Spielen ist Remnant 2, das 2023 von Gunfire Games und Gearbox Publishing herausgebracht wurde. Neben diesem Titel gibt es vier weitere Spiele, die allerdings kleiner und weniger bekannt sind. Dennoch haben sie alle einen Metacritic-Score von über 80 Punkten oder hervorragende Nutzerbewertungen, was darauf hindeutet, dass einige Abonnenten ihren Verlust bedauern werden.

Hier sind die fünf Spiele, die den Xbox Game Pass am 31. Mai 2025 verlassen:

Remnant 2 (Konsole, PC)

Humanity (Konsole, PC)

Cassette Beasts (Konsole, PC)

Slayers X: Terminal Aftermath (Konsole, PC)

Firework (PC)

Remnant 2: Ein tieferer Einblick

Was macht Remnant 2 besonders? Remnant 2 ist ein Third-Person-Shooter, inspiriert von Soulslike-Spielen. Du kannst bis zu zwei Waffen führen und hast die Möglichkeit, deinen Charakter individuell anzupassen. Der Titel bietet eine erweiterte prozedurale Generierung, die das Layout der Level, die Gegnerarten und sogar die Story-Elemente verändert.

Das Spiel stellt dich vor die Aufgabe, die Wurzel, eine zerstörerische pflanzenähnliche Spezies, zu besiegen, die das Multiversum bedroht. Es gibt eine Vielzahl von Welten zu erkunden, darunter Yaesha, Losomn und N’erud, die jeweils einzigartige Herausforderungen bieten.

Humanity: Ein einzigartiges Puzzle-Abenteuer

Wie funktioniert Humanity? In Humanity steuerst du einen Shiba Inu, der große Menschenmengen zu einem Ziel führt, um Rätsel zu lösen. Das Spiel bietet Echtzeitstrategie-Elemente und eine Vielzahl von Aktionen, die deine Menschen ausführen können, um die Herausforderungen zu meistern.

Der Titel hebt sich durch seine kreative Spielmechanik und den starken Fokus auf das Design von Menschenmengen ab. Es gibt auch einen leistungsstarken Level-Editor, der es dir ermöglicht, eigene Stufen zu erstellen und online zu teilen.

Cassette Beasts: Sammle und kombiniere Monster

Worum geht es bei Cassette Beasts? Cassette Beasts ist ein RPG, in dem du Monsterformen sammelst und im Kampf kombinierst. Inspiriert von der Pokémon-Reihe, bietet dieses Spiel eine offene Welt mit einer Vielzahl von Monstern, die du durch Aufnahmen während der Kämpfe erlangen kannst.

Mit über 120 Monstern und mehr als 14.000 möglichen Fusionen bietet das Spiel eine immense Tiefe und Wiederspielbarkeit. Es gibt auch eine Permadeath-Option und einen Karten-Zufallsgenerator, um den Wiederspielwert zu erhöhen.

Slayers X: Terminal Aftermath: Ein Retro-Shooter

Warum ist Slayers X so besonders? Slayers X ist ein Ego-Shooter, der von klassischen 90er-Jahre-Spielen inspiriert ist. Du steuerst Zane, der gegen die Psyko Sindikate kämpft, um Rache für den Tod seiner Mutter und die Entführung seiner Freunde zu nehmen.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von Waffen und levelbasierten Herausforderungen. Trotz seiner Retro-Grafik und des Humors, der nicht jedermanns Sache ist, hat es seinen eigenen Charme und bietet Nostalgie für Fans des Genres.

Firework: Ein chinesisches Horror-Puzzle

Was erwartet dich in Firework? Firework ist ein Horror-Puzzle-Spiel, das in einem abgelegenen Bergdorf spielt. Nach einem Unfall bei einer Beerdigung wird ein alter Fall erneut untersucht, was zu einem spannenden und mysteriösen Abenteuer führt.

Das Spiel bietet eine fesselnde Geschichte, die sich um übernatürliche Phänomene und detaillierte Ermittlungen dreht. Auch wenn es keine Metacritic-Bewertung gibt, hat es sich bei den Spielern als bemerkenswerter Titel erwiesen.

Du hast noch bis zum 31. Mai 2025 Zeit, diese Spiele zu genießen oder mit einem Rabatt zu kaufen. Was hältst du von den bevorstehenden Veränderungen im Xbox Game Pass? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit!