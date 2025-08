Xbox Game Pass bietet jetzt Indie-Geheimtipp Rain World an – entdecke es noch heute!

Mit dem Start in den August 2025 hat der Xbox Game Pass ein verstecktes Juwel hinzugefügt, das du unbedingt ausprobieren solltest: Rain World. Dieses Indie-Spiel von Entwickler Videocult ist seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2017 ein Geheimtipp, der es jedoch geschafft hat, sich eine leidenschaftliche Fangemeinde aufzubauen.

Rain World mag nicht denselben Bekanntheitsgrad wie andere Indie-Hits wie Hades oder Stardew Valley haben, aber seine Einzigartigkeit hat ihm eine treue Anhängerschaft beschert. Der Survival-Plattformer ist ab sofort auf Xbox Game Pass für Konsole und PC verfügbar und bietet damit die perfekte Gelegenheit, es auszuprobieren.

Warum solltest du Rain World spielen?

Was macht Rain World so besonders? Zu Beginn seiner Reise wurde Rain World von Kritikern aufgrund verschiedener Schwächen kritisch betrachtet, obwohl es für sein visuelles Design gelobt wurde. Die anfängliche Metacritic-Bewertung von 59/100 spiegelt diese durchwachsene Resonanz wider. Doch die Entwickler von Videocult haben nicht aufgegeben und das Spiel kontinuierlich verbessert, basierend auf dem Feedback der Spielerschaft.

Im Laufe der Jahre wurden neue Versionen für die Nintendo Switch, PS5 und Xbox veröffentlicht, die das Spiel einer breiteren Zielgruppe zugänglich machten. Diese neuen Plattformen halfen dabei, neue Fans zu gewinnen und die Bekanntheit von Rain World zu steigern. Schließlich führte der Erfolg dazu, dass Videocult neue Erweiterungen wie Rain World: Downpour und Rain World: The Watcher herausbrachte.

Die Entwicklung von Rain World

Wie hat sich Rain World im Laufe der Zeit entwickelt? Der kontinuierliche Support und die Weiterentwicklung des Spiels zeugen von der Hingabe der Entwickler. Die Veröffentlichung der DLCs, insbesondere Rain World: The Watcher im Jahr 2025, zeigt, dass Videocult weiterhin in sein Projekt investiert und die Community pflegt.

Diese Verbesserungen und die wachsende Fangemeinde haben Rain World zu einem der einflussreichsten Indie-Spiele des letzten Jahrzehnts gemacht. Die Aufnahme in den Xbox Game Pass ist daher ein strategischer Schachzug, um noch mehr Spieler zu erreichen. Gerade in einer Zeit, wo es an neuen Spiel-Highlights mangelt, ist Rain World eine willkommene Ergänzung für jedes Gaming-Repertoire.

Fazit: Ein Muss für Game Pass-Abonnenten

Warum solltest du Rain World jetzt herunterladen? Wenn du ein Xbox Game Pass-Abonnent bist, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um Rain World eine Chance zu geben. Der Zugang zu einem Spiel, das sich über die Jahre hinweg so stark entwickelt hat, ist eine Gelegenheit, die du nicht verpassen solltest.

Gib diesem Kult-Klassiker eine Chance und lass dich von seiner einzigartigen Welt und den herausfordernden Gameplay-Elementen fesseln. Rain World bietet eine Erfahrung, die sich von vielen anderen Spielen abhebt und sowohl alteingesessene Fans als auch Neulinge begeistern wird.

Was hältst du von der Aufnahme von Rain World in den Xbox Game Pass? Teile deine Gedanken dazu in den Kommentaren!