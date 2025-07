Xbox-Exklusivtitel The Gunk für kurze Zeit stark reduziert auf Steam

Ein Xbox-Konsolen-Exklusivtitel ist derzeit für nur 1,74 Euro auf Steam erhältlich. Dieses Angebot gilt nicht im Xbox Store, wo das Spiel nie günstiger als 5 Euro war. Das Spiel, das am 16. Dezember 2021 veröffentlicht wurde, wurde von Image & Form Games entwickelt und von Thunderful Games veröffentlicht. Du kannst dieses Angebot, das den Preis des Spiels um erstaunliche 93 Prozent reduziert, bis zum 28. Juli 2025 nutzen.

Image & Form Games ist bekannt für die SteamWorld-Serie und hat mit The Gunk einen anderen Weg eingeschlagen. Leider konnte das Spiel nicht an die Erfolge der früheren Titel anknüpfen. Auf Metacritic erreicht The Gunk eine Bewertung von 70, doch auf Steam hat es eine Nutzerbewertung von 86 Prozent und im Xbox Store vier von fünf Sternen.

Einblick in das Spiel The Gunk

Was erwartet dich in The Gunk? In dem Action-Adventure übernimmst du die Kontrolle über Rani, eine Schrottsammlerin, die mit ihrer Partnerin Becks auf einem fremden Planeten gelandet ist. Der Planet ist von einem schwarzen, parasitären Schleim namens Gunk befallen, der die Umgebung schädigt. Mit einem Power-Handschuh kannst du den Gunk aufsaugen und die ursprüngliche Schönheit der Landschaft wiederherstellen.

Während du den Schleim beseitigst, triffst du auf korrumpierte Monster und kannst die Umgebung mit Ranis Scanner erforschen. Deine Entdeckungen werden in einem Logbuch dokumentiert, das du jederzeit einsehen kannst.

Die Handlung von The Gunk

Worum geht es in der Geschichte? Rani und Becks entdecken auf einem unbekannten Planeten eine starke Energiequelle und beschließen, zu landen und sie zu untersuchen. Während Becks beim Schiff bleibt, erkundet Rani den Planeten und sammelt Ressourcen mit ihrem Power-Handschuh. Sie entdeckt, dass der Gunk die Umwelt verschmutzt, aber seine Entfernung die Schönheit des Planeten wiederherstellt.

Rani stößt auf die Ruinen einer alten Zivilisation und erfährt von einem Alien namens Hari, dass der Gärtner, ein mysteriöses Wesen, den Gunk erschaffen hat. Trotz Becks‘ Bedenken beschließt Rani, den Gärtner zu konfrontieren und den Gunk zu stoppen.

Entwicklung und Rezeption

Wie wurde The Gunk entwickelt? Nach dem Erfolg von SteamWorld Dig 2 wollte Image & Form Games ein größeres Spiel mit 3D-Grafik entwickeln. Die Entscheidung fiel auf Unreal Engine 4, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Der erste Prototyp des Spiels umfasste grundlegende Charakterbewegungen und die Möglichkeit, den schleimigen Gunk aufzusaugen.

Das Spiel wurde als angenehm empfunden, und das Team entschied sich, es zu einem vollständigen Projekt auszubauen. Im Gegensatz zu den vorherigen SteamWorld-Spielen, die auf vielen Plattformen veröffentlicht wurden, erforderte die 3D-Grafik von The Gunk leistungsfähigere Hardware.

Möchtest du das Spiel ausprobieren? Teile deine Gedanken in den Kommentaren! Wie findest du die Idee, den Planeten von schädlichem Gunk zu befreien und eine alte Zivilisation zu erforschen? Lass uns wissen, ob du das Angebot auf Steam wahrnehmen wirst!