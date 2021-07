The Witcher Monster Slayer: Silberschwert freischalten – Wie geht das ohne Echtgeld?

In The Witcher Monster Slayer könnt ihr in die Fußstapfen waschechter Hexer*innen treten. Was zu eurem Glück noch fehlt, ist hier wahrscheinlich das Silberschwert. Denn wer ganz frisch in das AR-Spiel startet, wird feststellen, dass ihr zwar ein Stahlschwert, aber keine magische Silberklinge zur Verfügung gestellt bekommen habt.

Wir erklären euch, wie ihr an das glänzende Stück Metall kommt – auch ohne Zahlung im Ingame-Shop.

Wie bekomme ich ein Silberschwert in The Witcher: Monster Slayer?

Zum Spielstart steht euch in „The Witcher: Monster Slayer“ lediglich ein Stahlschwert zur Verfügung. Um auch effektiv gegen Monster vorgehen zu können, die empfindlich auf Silber reagieren, ist ein Silberschwert auf lange Sicht jedoch unverzichtbar. Doch wie bekommt man eines, ohne sich für Echtgeld im Shop bedienen zu müssen?

Wie ihr wahrscheinlich schon ahnt, benötigt ihr ein wenig Geduld, um an ein Silberschwert zu gelangen. Denn schlussendlich braucht ihr die Goldmünzen – so oder so. Es gibt allerdings einige Möglichkeiten, um schneller an das begehrte Gold zu gelangen und sich wenigstens das günstigste Exemplar für schmale 1.800 Münzen leisten zu können.

So viele Münzen müsst ihr für die günstigsten Silberschwerter sparen. © PlayCentral

Wie komme ich schnell an genügend Goldmünzen?

Ihr startet ohnehin mit 300 Goldmünzen ins Spiel. Bewahrt die lieber als Startkapital für euer künftiges Silberschwert auf und gebt es nicht für Dinge wie Tränke, Öle, Zutaten oder Rüstung aus. Die Adeptenrüstung reicht lange als Starterrüstung aus und die anderen Inventargegenstände erhaltet ihr genauso gut durch das Töten von Monstern, das Einsammeln von Kräutern am Wegesrand oder durch Geschenke von Freunden.

Abschluss von Quests : Ja, in Monster Slayer gibt es richtige Quests mit einer Story, die ihr verfolgen könnt, indem ihr euch Missionen bei bestimmten NPCs mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf abholt. Absolviert ihr sie erfolgreich, winken einige hilfreiche Münzen.

: Ja, in Monster Slayer gibt es richtige Quests mit einer Story, die ihr verfolgen könnt, indem ihr euch Missionen bei bestimmten mit einem abholt. Absolviert ihr sie erfolgreich, winken einige hilfreiche Münzen. Tägliche Aufträge : Absolviert ihr die Täglichen Aufträge, die zumeist aus dem Brauen von Ölen und Tränken, das Töten bestimmter Monsterarten oder dem Zurücklegen bestimmter Strecken besteht, könnt ihr immerhin 50 bis 80 Goldmünzen erhalten: Tipp : Wer 7 tägliche Aufträge nacheinander erfüllt und regelmäßig Stempel gesammelt hat, bekommt eine größere Kiste , die zusätzliche Belohnungen enthält.

: Absolviert ihr die Täglichen Aufträge, die zumeist aus dem Brauen von Ölen und Tränken, das Töten bestimmter Monsterarten oder dem Zurücklegen bestimmter Strecken besteht, könnt ihr immerhin erhalten: Erreicht Stufe 10: Habt ihr eine Weile gespielt und Stufe 10 freigeschaltet, habt ihr die Möglichkeit in Arenen zu kämpfen, die in Form eines Baumsymbols auf der Karte markiert werden. Hier könnt ihr pro Tag bis zu 200 Goldmünzen erspielen, mit denen ihr nach einer Weile ebenfalls ein Silberschwert ohne Echtgeld freikaufen könnt.

Auf eurem Startbildschirm findet ihr den Zugang zu den täglichen Aufgaben und damit zu kostenlosen Goldmünzen. © PlayCentral

Der schnelle Weg zum Silberschwert

Könnt ihr es gar nicht erwarten, ein*e vollausgestattete*r Hexer*in zu sein, müsst ihr leider einige Euro in die Hand nehmen. Am meisten zu empfehlen ist hierbei das Starterpaket, das ihr für 5,49 Euro im Ingame-Shop von „The Witcher: Monster Slayer“ kaufen könnt. Hier bekommt ihr nicht nur eine silberne Klinge, sondern zusätzliche einige nützliche Items wie Kräuter und Elixiere.

Wer nicht abwarten kann, sollte sich das Starterpaket für den Anfang kaufen. © PlayCentral

Unser Tipp: Geduld zahlt sich in dem AR-Rollenspiel aus. Das Mobile Game möchte zwar zur Nutzung seiner Mikrotransaktion anregen, verfolgt aber keine sichtbaren Pay-2-Win-Mechanismen, die den Spielspaß nehmen. Seid ihr also bereit ein wenig Zeit und Wegstrecke zu investieren und eure Spaziergänge nebenbei zum Verinnerlichen des Gameplays zu nutzen, verzichtet lieber auf die In-App-Käufe und spart euch das Geld – an euer Silberschwert, Belohnungen und Monstertrophäen gelangt ihr auch so.