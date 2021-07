The Witcher: Monster Slayer erhält finalen Releasetermin

Erst Harry Potter und das „The Witcher“-Unviersum. Die Studios hinter diesen großen und überaus beliebten Marken versuchen, ihre Spiele für die mobile Sparte zu optimieren. Das Ergebnis sind Augmented-Reality-Spiele, die sich im Kern an Pokémon Go von Niantic anlehnen – wie zum Beispiel Harry Potter Hogwarts Mystery.

Was wahrscheinlich auch niemanden wundert, da „Pokémon Go“ zuletzt über eine Milliarde US-Dollar umgesetzt hat. In der mobilen Sektion der Gaming-Branche wartet also mächtig viel Geld darauf, umgesetzt zu werden.

The Witcher: Monster Slayer – wann erfolgt der Release?

CD Projekt hat vor einiger Zeit die eigene Version eines Pokémon-ähnlichen AR-Spiels angekündigt, das vom polnischen Entwicklerstudio Spokko produziert wird. Und nun haben sie das finale Releasedatum des Spiels bekannt gegeben. „The Witcher: Monster Slayer“ feiert am 21. Juli 2021 die Veröffentlichung für iOS und Android. Der Weg ruft, wie es im entsprechenden Trailer heißt:

Was ist The Witcher: Monster Slayer?

Ähnlich wie in anderen AR-Spielen geht es hier nach draußen. Wir laufen als Spieler*in umher und nutzen die veränderte Realität, die wir durch unser Smartphone sehen können, um das Hexer-Handwerk zu verrichten.

Es ist also ganz simpel. Ihr ladet die App herunter und installiert sie. Und wenn ihr das Spiel startet, geht ihr eine Runde spazieren. Unterwegs trefft ihr dann wie in „Pokémon Go“ auf unterschiedliche Monster aus dem „The Hexer“-Franchise. Diese werden mit dem Schwert und entsprechenden Hexer-Skills geplättet.

Dabei wird es jedoch eher weniger bekannte Gesichter wie Geralt von Riva geben. Das Studio hat bereits verraten, dass der Titel „lange vor der Zeit von Geralt von Riva“ spielt. Viel mehr werden wir selber ein Hexer sein, der die Welt ein Stück weit besser macht, indem wir zum „Elite Monster Hunter“ werden. Und was machen wir noch?

Feinde aufspüren : Auf der Jagd werden echte Wetterbedingungen eine Rolle spielen sowie die Hexer-Sinne

: Auf der Jagd werden echte Wetterbedingungen eine Rolle spielen sowie die Hexer-Sinne Abenteuer erleben : Ähnlich wie in anderen „The Witcher“-Spielen dreht sich viel um geschichtliche Einlagen

: Ähnlich wie in anderen „The Witcher“-Spielen dreht sich viel um geschichtliche Einlagen Sammlung erweitern: Nach und nach vergrößern wir unsere Sammlung erlegter Monster

Dabei müssen wir Monster erst aufspüren, indem wir ihr Verhalten studieren, und dann können wir uns wie ein richtiger Hexer auf den Kampf vorbereiten. Der eine oder andere Trank oder ein schöner Absud darf dabei demnach nicht fehlen. Getreu eines RPGs werden wir also Quests annehmen, im Level aufsteigen und Trophäen sammeln. Hier könnt ihr euch jetzt vorab registrieren.

Ist das was für euch oder wünscht ihr euch jetzt lieber The Witcher 4? Schreibt es uns gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns.