Witchbrook verschoben – Release erst 2026 für Xbox, Switch und PC geplant

Fans von Xbox Game Pass müssen sich gedulden, denn das mit Spannung erwartete Spiel Witchbrook von Chucklefish, das stark an Stardew Valley erinnert, wird erst 2026 erscheinen. Das Spiel, das als entspannender Lebenssimulator in einer magischen Schulumgebung konzipiert ist, wurde ursprünglich für einen Release im Winter 2025 angesetzt. Die Entwickler haben jedoch entschieden, das Veröffentlichungsdatum auf ein unbestimmtes Datum im Jahr 2026 zu verschieben.

Warum die Verzögerung?

Was ist der Grund für die Verschiebung von Witchbrook? Laut Chucklefish, dem britischen Entwicklerstudio, hat sich im Laufe des Jahres viel in der Entwicklung getan, und obwohl das Projekt Fortschritte macht und den Erwartungen des Teams entspricht, wird die zusätzliche Zeit genutzt, um das Spiel weiter zu verbessern. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um Witchbrook auf weiteren Plattformen verfügbar zu machen und die Sprachunterstützung zu erweitern, was dem Spiel eine breitere Basis an Spielern eröffnen könnte.

Zusätzlich zu den geplanten Veröffentlichungen auf Xbox Series und Xbox One ist Witchbrook auch für die Nintendo Switch 2, die Nintendo Switch und den PC vorgesehen. Die Entwickler von Chucklefish, die zuvor durch ihre Arbeit an Titeln wie Starbound und Wargroove bekannt wurden, versprechen, dass die zusätzliche Entwicklungszeit dem Spiel zugutekommen wird.

Neues von der Spielwelt

Welche neuen Informationen gibt es zur Spielwelt von Witchbrook? Neben der Ankündigung der Verzögerung hat Chucklefish auch neue Details zur Spielwelt veröffentlicht. Witchbrook wird den Spielern nicht nur erlauben, eine magische Schule zu besuchen, sondern auch verschiedene andere Gebiete erkunden lassen. Dazu gehören Wälder, Strände und Dörfer. Besonders hervorgehoben wurde das Gebiet Mossport, das aus der Vogelperspektive ein ländliches, an Farmen erinnerndes Gebiet mit Feldern und Windmühlen zeigt. Derzeit arbeitet das Entwicklerteam daran, Quest- und Story-Inhalte für diese Region hinzuzufügen.

Diese Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der Xbox Game Pass einige Herausforderungen durchläuft. Kürzlich hat Microsoft eine Preiserhöhung des Ultimate-Abonnements um 50 Prozent angekündigt, während gleichzeitig 48 neue Spiele zur Bibliothek hinzugefügt wurden. Diese Erhöhung führte jedoch zu einer starken Kritik seitens der Kunden und einer Welle von Kündigungen, die dazu führte, dass die Website des Dienstes aufgrund von Serverüberlastungen zeitweise nicht erreichbar war.

Was bedeutet das für dich?

Wie betrifft dich die Verzögerung von Witchbrook? Für dich als Gamer bedeutet die Verschiebung von Witchbrook, dass du dich noch etwas länger gedulden musst, um in die magische Welt von Witchbrook einzutauchen. Die zusätzliche Entwicklungszeit könnte jedoch sicherstellen, dass das Spiel in einem polierteren Zustand veröffentlicht wird und mehr Plattformen und Sprachen unterstützt, was letztendlich zu einem besseren Spielerlebnis führen könnte.

Was hältst du von der Verzögerung von Witchbrook? Freust du dich auf das Spiel oder bist du enttäuscht über die Verschiebung? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!