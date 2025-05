Warum Kino Loy in Staffel 2 von Star Wars Andor fehlt – Gilroy erklärt die Entscheidung

Die zweite Staffel von Star Wars: Andor hat kürzlich ihr Finale erreicht, und dabei fehlte ein besonders beliebter Charakter aus der ersten Staffel: Kino Loy. Der Schöpfer der Serie, Tony Gilroy, hat nun erklärt, warum Andy Serkis‘ Figur in der neuen Staffel nicht zurückkehrte.

Warum wurde Kino Loy nicht zurückgebracht?

Warum blieb Kino Loy in der zweiten Staffel abwesend? Gilroy erläuterte, dass die Entscheidung, Kino nicht zurückzubringen, mit der Stärke seiner Geschichte in der ersten Staffel zusammenhängt. Er erklärte, dass das, was Andy Serkis mit seiner Darstellung in der Episode „One Way Out“ erreicht hatte, schwer zu übertreffen gewesen wäre. Die Rückkehr des Charakters hätte die Wirkung dieser besonderen Episode möglicherweise geschmälert.

Gilroy führte weiter aus: „Andy hat das Mikrofon fallen lassen, Mann. Was könnte ich tun, das besser wäre als das, was wir bereits gemacht haben?“ Diese Aussage verdeutlicht, dass es Gilroy wichtig war, den emotionalen Höhepunkt, den Kino Loy in der ersten Staffel erreicht hatte, nicht durch eine zufällige Rückkehr zu mindern.

Kino Loys Rolle in der ersten Staffel

Wie wurde Kino Loy in Andor eingeführt? Kino Loy wurde während des Narkina 5 Handlungsbogens eingeführt. In dem imperialen Gefängnis, in dem Cassian inhaftiert ist, arbeitet Kino als Vorarbeiter der Tagschicht. Zunächst will er lediglich seine Strafe absitzen und nach Hause zurückkehren, doch schließlich hilft er Cassian bei einem Gefängnisausbruch.

Unglücklicherweise kann Kino nicht mit Cassian und Melshi entkommen, da der einzige Fluchtweg aus Narkina 5 durch eine Wasserfläche führt. Die Zuschauer sehen Kino nicht mehr, nachdem Cassian und Melshi in Sicherheit schwimmen. Andy Serkis erwähnte in einem Interview, dass es „keinerlei Gespräche“ darüber gab, was mit Kino nach diesem Punkt hätte geschehen können, was Raum für Spekulationen lässt.

Die Bedeutung von Kino Loys Abwesenheit

Welche Auswirkungen hat Kinos Abwesenheit auf die Serie? Trotz der Beliebtheit der Figur war es aus narrativer Sicht sinnvoll, Kino nicht in die zweite Staffel von Andor einzubeziehen. Die Serie hat sich immer von typischen Fanservice-Entwicklungen ferngehalten. Gilroys Ansatz, Charakteren wie Kino Loy nicht einfach eine Rückkehr zu ermöglichen, unterstreicht die Authentizität der Erzählung.

Da sich die zweite Staffel auf die Vorbereitung zu „Rogue One“ konzentriert, war es wichtig, den Fokus auf die Haupthandlung und die Entwicklung von Cassian Andor zu legen. Kino Loys Abwesenheit zeigt, dass seine Geschichte in der ersten Staffel abgeschlossen war und er den gewünschten Einfluss auf Cassians Charakterentwicklung hatte.

Potenzial für zukünftige Geschichten

Könnte Kinos Geschichte anderswo fortgesetzt werden? Während es unwahrscheinlich ist, dass Kino Loy in zukünftigen Staffeln von Andor auftaucht, könnte Lucasfilm in Betracht ziehen, seine Geschichte in einem Roman oder einer Comicserie weiterzuerzählen. Dies würde den Fans die Möglichkeit geben, mehr über Kinos Schicksal zu erfahren und einen weiteren Einblick in seine Welt zu erhalten.

Am Ende bleibt Kino Loy ein Symbol für die Opfer und den Mut innerhalb der Rebellion. Seine Abwesenheit in der zweiten Staffel mag bedauerlich sein, doch sie verleiht seiner Geschichte in Andor eine besondere Bedeutung.

Was denkst du über die Entscheidung, Kino Loy nicht in die zweite Staffel zurückzubringen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!