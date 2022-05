V Rising: Den V Blood Faulige Ratte finden und besiegen (Guide)

Die vampirfeindliche Welt von V Rising macht es euch nicht gerade leicht, ein Blut trinkender Alptraum der Nacht zu sein, doch zum Glück gibt es ja die V Bloods, mächtige Gegner, die ihr bezwingen könnt, um neue Kräfte, nützliche Items, wichtige Werkbänke und manchmal sogar alles gleichzeitig freizuschalten.

Diese besonderen Feindeinheiten lungern oftmals in Höhlen sowie Kerkern herum oder patrouillieren auf festen Routen, weswegen sie meist relativ leicht zu entdecken sind. Und sollten sie sich doch mal eurem Blick entziehen, gibt es ja immer noch den Blutaltar, mit dem ihr das Blut der V Bloods verfolgen könnt.

Schöne Sache, nur leider nützt sie euch bei der Fauligen Ratte (Putrid Rat) nichts, denn dieses Nagetier aus der Hölle muss beschworen werden, damit ihr es im Kampf besiegen könnt. Um das zu schaffen, müsst ihr einige Vorarbeit leisten, aber keine Sorge, in diesem Guide erklären wir euch ganz genau, wie ihr die Faulige Ratte finden und besiegen könnt.

V Rising: Den V Blood Faulige Ratte beschwören und besiegen

Der Aufwand, die Faulige Ratte zu beschwören, um sie bekämpfen zu können, lohnt sich, denn auf diese Weise erlernt ihr, wie ihr euch selbst in eine Ratte verwandeln könnt, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Gegner euch ausmachen können. Ein Trick, der in „V Rising“ immer mal wieder äußerst nützlich ist.

Denn wer als kleines Nagetier durch die Dunkelheit huscht, kann deutlich leichter durch Menschendörfer schleichen oder Ressourcen in der Wildnis abbauen. Außerdem könnt ihr auf diese Weise Gegnern entgehen, die euch bei eurer Erkundungstour andernfalls entdecken würden und zu dem entsprechenden Zeitpunkt im Spiel noch zu stark wären.

Die Faulige Ratte (Putrid Rat) beschwören

Es ist also durchaus in eurem Interesse, die Faulige Ratte so früh wie möglich zu beschwören und ihr den Gar auszumachen. Dafür müsst ihr aber wie bereits erwähnt ein paar Aufgaben bewältigen, schließlich benötigt ihr die richtigen Materialien. Was genau ihr zusammentragen müsst, verraten wir euch in der folgenden Auflistung:

Werkbank Ungeziefernest

Werkbank Holzbearbeitungsbank

Werkbank Der Verschlinger

360x Steine

120x Knochen

8x Grabstaub

4x Gräten

1x Angel

1x Dämmerungsschnapper

Beginnt damit, euch ein Ungeziefernest zu bauen, da ihre diese Werkbank benötigt, um den besagten V Blood zu beschwören. Für diesen Gegenstand braucht ihr 360x Steine und 120x Knochen, zwei Ressourcen, die sich in V Rising relativ leicht zusammentragen lassen. Nun braucht ihr noch drei weitere Materialien.

Dämmerungsschnapper

Diesen Fisch könnt ihr an jeder Angelstelle fangen und es kostet euch meist nur etwas Geduld, einen in die Hände zu bekommen. Jedoch braucht ihr natürlich eine Angelrute, um überhaupt mit dem Fischen beginnen zu können. Besiegt dafür den Gegner Rufus, der Vorarbeiter, um die Holzbearbeitungsbank freizuschalten, mit welcher ihr eine Angel bauen könnt.

Gräten

Wahrscheinlich habt ihr das Material Gräten zu diesem Zeitpunkt sowieso schon zusammen, doch falls nicht, sucht die Wälder nahe des Stratpunkts auf und plündert Truhen in Banditenlagern. Alternativ könnt ihr einen Verschlinger bauen und diesen mit beliebigen Fischen füttern, um ebenfalls Gräten zu erhalten.

Grabstaub

Diese Ressource dürfte am einfachsten zusammenzutragen sein, denn ihr müsst lediglich eines der gewöhnlichsten Materialien in ganz „V Rising“ in die Mühle packen und zerkleinern. Aus 100x Knochen wird 1x Grabstaub. Alternativ findet ihr auf dem nahegelegenen Friedhof und bei Untoten ebenfalls reichlich Grabstaub.

Die Faulige Ratte besiegen

Habt ihr alle notwendigen Materialien zusammengetragen, könnt ihr die Faulige Ratte im Menü eures Ungeziefernests auswählen und beschwören. Es ist empfehlenswert, die notwendige Werkbank in einem größeren, leeren Raum zu verwenden, damit ihr genügend Platz für den Kampf habt.

Wartet nun circa zwanzig bis dreißig Minuten ab und dieser V Blood wird erscheinen, wodurch der Bosskampf begonnen werden kann. Um diese Auseinandersetzung gewinnen zu können, sollte eure Ausrüstung zumindest Level 30 erreicht haben, da ihr den Attacken dieses Biestes ansonsten wenig entgegenzusetzen habt.

Der Kampf selbst sollte euch nicht wirklich viel abverlangen, denn im Grunde ist die Faulige Ratte ein sehr anspruchsloser Feind in „V Rising“. Problematisch kann es lediglich werden, wenn dieser V Blood im Boden verschwindet und kleinere Ratten auf euch loslässt. Konzentriert euch in diesem Fall komplett auf die Unterlinge der Fauligen Ratte.

Solltet ihr Bedienstete in eurer Basis haben, werden diese NPCs die Faulige Ratte und ihre Beschwörungen angreifen, genauso, wie der Boss eure Diener angreifen wird. Stellt vor dem Kampf also sicher, dass diese Charaktere ausgerüstet sind, da sie ansonsten definitiv unter der Erde landen werden.

Während der Boss selbst durch Abwesenheit glänzt, habt ihr außerdem ein paar Momente, um eure Lebensenergie wieder herzustellen und gegebenenfalls die eigene Strategie zu überdenken. Sobald die Faulige Ratte zurückkehrt, gebt ihr ihr den Rest und erhaltet schlussendlich die Fähigkeit, euch selbst in ein Nagetier zu verwandeln.