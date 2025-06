Unveröffentlichte Details des ursprünglichen Extinction-Modus von Call of Duty: Ghosts enthüllt

Die Welt der Call of Duty-Spielmodi ist voller Überraschungen und Experimente. Vor kurzem ist Filmmaterial aufgetaucht, das den ursprünglichen Pitch für den Extinction-Modus von Call of Duty: Ghosts zeigt. Dieses Video offenbart ein Konzept, das sich stark vom finalen Modus unterscheidet, den wir 2013 zu sehen bekamen.

Im Jahr 2008 führte Call of Duty den Zombie-Modus ein, der schnell zu einem der beliebtesten Spielmodi avancierte. Es war ein kooperatives Erlebnis, bei dem Spieler gegen endlose Zombiehorden kämpfen mussten. Doch nicht alle Experimente mit anderen Modi hatten den gleichen Erfolg wie die Zombies.

Der Wandel von Extinction

Wie sah der ursprüngliche Extinction-Modus aus? Das von Brian Bright, einem ehemaligen Mitarbeiter von Neversoft, veröffentlichte Video zeigt ein Konzept, das mehr in Richtung Survival-Horror ging. Die Spieler bewegen sich durch ein verlassenes Chicago, während Aliens über Dächer huschen und aus dem hohen Gras heraus angreifen. Diese frühe Version vermittelte ein Gefühl des Gejagtwerdens und der ständigen Bedrohung.

Der ursprüngliche Entwurf wurde von dem Film „Der Nebel“ inspiriert. Eine Nebelwelle sollte die Aliens verbergen, sodass Spieler Fallen aufstellen mussten, um sich zu schützen. Dieses Konzept wurde später zu den Bohrabschnitten weiterentwickelt, die im fertigen Spiel zu finden sind.

Die Entwicklung und das Erbe von Extinction

Warum wurde Extinction nicht so populär wie Zombies? Die Entwicklung von Extinction dauerte etwa ein Jahr, beginnend im November 2012. Trotz des innovativen Ansatzes und der spannenden Spielmechaniken konnte der Modus nicht mit der Beliebtheit der Zombies mithalten. Der Fokus auf ein Endziel, im Gegensatz zum Überlebenskampf bei Zombies, könnte einer der Gründe sein, warum Extinction nicht die gleiche Anhängerschaft fand.

Brian Brights Enthüllungen zeigen, dass Extinction ursprünglich viel ambitionierter war, als das Endprodukt vermuten lässt. Die Entscheidung, die Spielmechanik zu vereinfachen, könnte dazu beigetragen haben, das Interesse der Spieler zu verlieren.

Unverwirklichte Projekte und Zukunftsvisionen

Was wäre, wenn andere Projekte realisiert worden wären? Neben Extinction arbeitete Neversoft auch an einem nie veröffentlichten Projekt namens Call of Duty: Future Warfare. Dieses Spiel hätte futuristische Schlachten auf dem Mond und an der amerikanisch-mexikanischen Grenze beinhaltet. Obwohl dieses Projekt nie das Licht der Welt erblickte, fanden viele seiner Ideen Eingang in spätere Spiele wie Call of Duty: Black Ops 2 und Advanced Warfare.

Die Enthüllung dieser Prototypen und Konzepte gibt uns einen Einblick in die kreative Vielfalt, die in der Call of Duty-Reihe steckt. Es zeigt auch, wie vielfältig die Richtung sein könnte, die die Serie einschlagen kann, wenn sie bereit ist, über das hinauszugehen, was derzeit populär ist.

Was hältst du von den ursprünglichen Ideen für Extinction und den unveröffentlichten Projekten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!