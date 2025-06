Two Point Hospital gratis im Epic Games Store – Angebot endet am 19. Juni 2025

Der Epic Games Store verwöhnt seine Nutzer weiterhin mit fantastischen kostenlosen Spielen. Am Ende des Mai 2025 konnten Spieler bereits die preisgekrönten Titel Limbo sowie den unterschätzten Ego-Shooter Tiny Tina’s Wonderlands kostenlos abstauben. In der vergangenen Woche kamen das niedliche 2D-Abenteuerspiel Ogu and the Secret Forest und der 2021er Game of the Year-Anwärter Deathloop hinzu. Diese Woche wartet ein weiteres hochgelobtes Spiel auf dich, das aktuell kostenlos beansprucht werden kann.

Two Point Hospital: Ein kostenloses Muss

Welches Spiel kannst du diese Woche kostenlos ergattern? Es handelt sich um Two Point Hospital, das humorvolle Krankenhaus-Aufbau- und Managementspiel von Two Point Studios und Publisher Sega. Um das kostenlose Spiel zu beanspruchen, musst du die Store-Seite des Spiels besuchen und die Option „Holen“ auf der rechten Seite des Bildschirms wählen. Interessierte Spieler sollten schnell handeln, denn das Angebot endet am 19. Juni 2025 um 16:59 Uhr (CET).

Wer Two Point Hospital auf dem Epic Games Store kauft, spart normalerweise rund 27 Euro, da das Spiel regulär etwa 28 Euro kostet. Für diejenigen, die das Spiel lieben, gibt es zudem eine Menge an DLCs, die das ohnehin schon solide Spielerlebnis erweitern.

Ein Blick auf Two Point Hospital

Warum solltest du Two Point Hospital ausprobieren? Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 erhielt Two Point Hospital viel Lob. Laut der Bewertungsseite Metacritic erreichte das Spiel einen durchschnittlichen Score von 83 basierend auf 55 Kritikerbewertungen. Auch auf Steam ist das Spiel mit einem „Sehr positiv“ bei den Nutzerbewertungen gelistet.

Two Point Hospital wurde für mehrere Auszeichnungen nominiert, darunter PC Game of the Year bei den Golden Joystick Awards 2018 und Best Strategy Game bei den Game Critics Awards 2018. Es gewann den Preis für Best Original IP bei den Develop: Star Awards.

Spielbeschreibung von Two Point Hospital

Was erwartet dich in Two Point Hospital? In Two Point Hospital baust du ein Krankenhaus von Grund auf zu einem Meisterwerk auf, indem du die schönste oder funktionalste Gesundheitsoperation in ganz Two Point County entwirfst. Optimiere dein Krankenhausdesign, um den Patientenfluss (und den Geldfluss) zu steigern und gestalte Korridore, Räume und Wartebereiche genau nach deinen Vorstellungen. Erweitere dein Krankenhaus auf mehrere Gebäude, um so viele Patienten wie möglich durch die Tür zu bekommen.

Vorschau auf kommende kostenlose Spiele

Welche kostenlosen Spiele erwarten dich in der nächsten Woche? Obwohl Two Point Hospital gerade erst zum kostenlosen Spiel der Woche auf dem Epic Games Store geworden ist, kannst du dich bereits auf die kostenlosen Angebote der nächsten Woche freuen. Ab dem 19. Juni 2025 wird The Operator ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen.

Vergiss nicht, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um mehr Neuigkeiten und Updates rund um den Epic Games Store zu erhalten. Teile uns auch deine Meinung zu dem kostenlosen EGS-Spiel dieser Woche in den Kommentaren mit.