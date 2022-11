Twitch-Streamer erweckt die Monster aus Yu-Gi-Oh! in seinen Duellen zum Leben – einfach unglaublich!

Ein talentierter Streamer hat das wahr gemacht, wovon wahrscheinlich viele Yu-Gi-Oh!-Fans träumen: Twitch-Streamer SuperZouloux hat es geschafft, die holografischen 3D-Monsterkämpfe, die im gleichnamigen Anime und den Videospielen zu sehen sind, nachzustellen. Das Ergebnis ist einfach unglaublich.

Wenn Kindheitsträume wahr werden

Der Twitter-Nutzer Jake Lucky teilte vor kurzem ein beeindruckendes Video eines französischen Streamers namens SuperZouloux. In seinem Video beschwor er die holografischen Monster aus „Yu-Gi-Oh!“ vor laufender Kamera auf seiner Spielmatte des beliebten Kartenspiels.

Der Streamer erklärte, dass er schon als Kind versuchte, die Monster aus den Karten zu beschwören und immer enttäuscht war, wenn sie nicht, wie in der Serie oder den Videospielen, auftauchten.

Als Erwachsener machte er sich dieses Jahr daran, in einem geheimen Projekt genau das umzusetzen. Inspiriert wurde er dabei von den Hologrammen, die der französische Rapper Orelsan bei seinen Konzerten verwendet und einer Augmented-Reality-App des YouTubers CrownCorp.

Nach monatelanger Arbeit, viel Herzblut, Durchhaltevermögen und einer großen Portion Hilfe von Gleichgesinnten ist es nun endlich so weit: Der Streamer kann seine eigenen 3D-Duelle abhalten. Und das live im Stream. In seinem eigenen YouTube-Video erklärt er, wie er zu seinem Ergebnis gekommen ist:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Augmented Reality auf Twitch

SuperZouloux beschloss, die Techniken aus CrownCorps App zu nutzen, um ein holografisches Display zu erstellen, das während Livestreams funktionieren würde. Er erklärt in seinem Video, dass er eine „Yu-Gi-Oh!“-Spielmatte so manipuliert hat, dass sie jede Karte in seinem Deck erkennt und ein 3D-Modell des jeweiligen Monsters durch Augmented Reality darstellt.

Dafür musste er über 3000 Karten mit Chips versehen, die von den Sensoren unter der Matte ausgelesen werden können. Zum Glück haben ihn seine Freunde dabei tatkräftig unterstützt. Jedes Monster hat sogar eine Beschwörungs- und Angriffsanimation.

Er merkt an, dass diese Matte auch das Livestreaming von Duellen viel einfacher gestaltet, da auf dem Bildschirm jede gespielte Karte angezeigt wird, damit die Zuschauer*innen jeden Zug mitverfolgen können. All dies geschieht automatisch, sodass sich der Streamer und seine Freunde auf ihr Spiel konzentrieren können, während die Fans die holografischen Darstellungen bestaunen.