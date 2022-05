Twitch-Streamer und YouTuber Trymacs trägt offenbar ziemlich schwere Verletzungen von seinem vergangenen Boxkampf in der Lanxess Arena davon. Womöglich muss er sogar operiert werden, wodurch sein Handgelenk im Anschluss für acht Wochen eingegipst werden müsste. Für ihn bedeutet dies, er „wäre gebrochen“, wenn es wirklich so käme.

Trymacs kämpft immer noch mit einer Verletzung, die er sich bei The Great Fight Night, seinem großen, medienwirksamen Boxkampf gegen Micky zugezogen hat. Am Handgelenk liegt einiges im Argen: Knorpel, Sehne, Gelenk und Muskel seien nicht mehr in Ordnung, er habe auch eine Prellung. Anfang April berichtete der Twitch-Streamer noch, mit Glück könne er in wenigen Wochen wieder gesund sein.

Mittlerweile gibt es neue Infos: Es sieht ganz danach aus, als müsse er tatsächlich operiert werden – wie befürchtet. Zunächst hieß es, der Diskus sei angerissen und eventuell dürfte Trymacs sechs Monate lang keinen Sport mehr treiben. Aber vielleicht kommt es noch schlimmer, wie er jetzt in einem neuen Video zu Protokoll gibt.

Trymacs war bei einem Spezialisten für Handchirurgie, demzufolge der Twitch-Star mit Sicherheit operiert werden müsse. Auch weil schwer erkennbar sei, wo genau die Probleme liegen. Je nachdem, wie genau das Handgelenk innen aussieht, könnte Trymacs sogar bevorstehen, dass in seinen Knochen gebohrt werde.

Das führe dann wiederum wahrscheinlich dazu, dass der Streamer ganze acht Wochen lang einen Gips tragen müsste. Sollte es so kommen, wäre das wahrscheinlich ein Gips, bei dem das ganze Handgelenk starr gehalten wird. Dann würden nur die Fingerkuppen herausschauen, was das Computerspielen extrem umständlich machen könnte. Das habe er in all den Jahren seiner bisherigen Twitch-Karriere noch nie erlebt. Sein Video dazu nennt er dann auch „8 Wochen kein Zocken. Ich bin gebrochen…“

Was und wie würdet ihr spielen, wenn ihr acht Wochen lang eine Hand im Gips hättet? Schreibt es uns in die Kommentare.