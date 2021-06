Der Twitch-Superstar und Streamer „xQc“ erklärt in einem „Just Chatting“-Stream, wieso er umgezogen ist. Sein Zuhause sei beinahe täglich von der Polizei heimgesucht worden, weswegen er Todesangst hatte. Die ständigen Raids verdankt der extrem erfolgreiche Streamer dem sogenannten „Swatting“. Dabei handelt es sich um böswillige Anrufe von fehlgeleiteten Fans, die dem Star die Polizei auf den Hals hetzen.

xQc ist wegen beinahe täglichen Polizeieinsätzen umgezogen und hatte Todesangst

Twitch-Streamer Félix „xQc“ Lengyel zählt zu den erfolgreichsten Streamer*innen der Welt. Früher hat er viel Overwatch gespielt, bekannt wurde er aber auch für seinen unangenehmen Schurken-Charakter, den er als GTA 5-Rollenspieler auf dem beliebten „NoPixel“-Server verkörpert hat (von dem er kürzlich verbannt wurde, aber das ist eine andere Geschichte).

Umzug und Todesangst: Weil er offenbar immer wieder zum unfreiwilligen Ziel von gefährlichen Polizei-Einsätzen wurde, ist xQc mit seiner Partnerin, die ebenfalls streamt, vor Kurzem umgezogen. Dass die Überfall-artigen Polizei-Heimsuchungen dafür verantwortlich sind, hat er gestern in einem Stream berichtet. Der Streamer erklärt, er habe um sein Leben gefürchtet.

„Fast jeden Tag kam die Polizei zu unserem Haus, mit einem kompletten Einsatz-Team. Wegen […] Idioten. Ich hatte wirklich Angst, ich würde sterben.“

Was ist „Swatting“? Als „Swatting“ bezeichnet man die mittlerweile leider viel zu gängige Praxis, bei der Polizei anzurufen und zu behaupten, in einem Haus würde eine bewaffnete Person Geiseln nehmen oder ähnliches. Dann rückt die Polizei in der Regel mit einem Sondereinsatzkommando (SWAT) an und stürmt das Haus. Bei derartigen Aktionen sind schon unschuldige Menschen gestorben, das ist also überhaupt nicht witzig oder ein Scherz.

Egal, wie sympathisch ein Streamer wirkt oder nicht: Für „Swatting“ gibt es keine Rechtfertigung. Das Ganze ist unglaublich gefährlich und missbräuchlich. Wer so etwas tut, spielt mit dem Leben der Betroffenen und begeht eine Straftat, für die er ins Gefängnis kommen kann. Was durchaus schon passiert ist, und zwar auch in Deutschland.