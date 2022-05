Auf Twitch gibt es viele Streamer, die live in Online-Casinos Glücksspiel betreiben und sich dabei zusehen lassen. Wie gefährlich so etwas ist, zeigt das Beispiel xQc: Der berühmt-berüchtigte Streamer hat jetzt zugegeben, bereits abhängig zu sein und in kürzester Zeit fast zwei Millionen US-Dollar verspielt zu haben.

Glücksspiel macht süchtig und ist gefährlich, wie xQc zeigt

Darum geht’s: Glücksspiel ist eine gefährliche Angelegenheit und kann schwerst abhängig machen. Es geht sehr schnell, dann ist das ganze Geld weg. Wie süchtig auch schon Online-Casinos machen können, zeigen die Aussagen des erfolgreichen Twitch-Streamers xQc. Dieser erklärt in einem gemeinsamen Stream mit Pokimane, bereits abhängig zu sein, jeden Tag zu spielen und allein im April 1,85 Millionen US-Dollar verloren zu haben.

xQc ist hier zwar nur sehr schwierig zu verstehen, aber er sagt offensichtlich, dass er bereits abhängig sei. Er spielt also wohl eben nicht nur, wenn er live streamt, sondern auch privat. Am Anfang des Clips rechtfertigt er die Praxis noch, dass er es sich schließlich leisten könne und das Ganze Spaß mache. Fragt sich nur, wie lange diese beiden Punkte so bleiben können, wenn er so weiter macht.

Casino-Streams auf Twitch sind eine Sache für sich und heftig umstritten. Viele Streamer nutzen das sogenannte Meta aus, um möglichst viele Zuschauer*innen anzulocken, viele andere lehnen solche Streams kategorisch ab, weil sie der Vorbildfunktion der reichweitenstarken Streamer nicht gerecht werden. Wie zum Beispiel der Twitch-Streamer Mizkif, der einen Werbedeal über 10 Millionen US-Dollar abgelehnt haben soll:

Twitch-Streamer lehnt Deal über 10 Millionen US-Dollar ab, weil er moralische Bedenken hat

Die Crux bei solchen Casino-Streams mit Werbepartner*innen: Sie können doppelt und dreifach verheißungsvoll sein, weil die Streamer zum Beispiel gar nicht unbedingt ihr eigenes Budget verspielen müssen, was dem Ganzen dann schon mal einen anderen Anschein gibt, als es in Wirklichkeit ist.

Außerdem wurden in der Vergangenheit auch schon Streamer dafür kritisiert, sich selbst in Werbestreams für dubiose Glücksspielseiten bessere Chancen auf Gewinne einzurichten. Was dann nicht nur ein schlechtes Vorbild, sondern auch noch schwer irreführend und verharmlosend wäre.

Was sagt ihr zu Glücksspiel, Online-Casinos und Casino-Streams auf Twitch? Schreibt es uns in die Kommentare.