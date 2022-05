Der Twitch-Streamer Mizkif hat offenbar einen Deal abgelehnt, der ihm 10 Millionen US-Dollar eingebracht hätte. Seine Ablehnung begründet er mit moralischen Bedenken. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Mizkif durch so eine Entscheidung auffällt.

Twitch-Streamer schlägt 10-Millionen-Deal aus

Darum geht’s: Auf Twitch finanzieren sich viele Streamer über Werbeeinnahmen und Deals mit Sponsoren. Diese bieten je nach Streamer, Reichweite, Abos und Zuschauer*innen teilweise sehr hohe Summen für ihre Werbedeals. Dieser hier hätte wohl 10 Millionen Dollar gebracht.

Mizkif lehnt ab: Allerdings hat sich der Twitch-Streamer Mizkif nicht auf den Deal eingelassen. Es war also kein Angebot, dass er nicht ablehnen konnte. Es wurde ihm allerdings nicht gerade leicht gemacht, weil unter anderem wohl auch sein Publikum dafür war, den Deal einzugehen und ihn im Chat dazu ermutigt hat.

Warum macht er es nicht? Der Grund ist schnell erklärt: Bei dem potentiellen Werbepartner handelt es sich um eine Casino-Webseite. Um die umgerechnet über 9 Millionen Euro einzustreichen, hätte Mizkif über den Zeitraum von einem Jahr auf der Casino-Seite wohl 15 Stunden pro Monat spielen müssen und das live auf Twitch streamen sollen.

Aus moralischen Gründen hat der Streamer dann aber abgelehnt, wie er selbst sagt. Was daran liegt, dass Glücksspiel süchtig machen kann und derartige Streams entsprechend umstritten sind. Allein, um einer Vorbildfunktion gerecht zu werden, lehnen das viele Streamer ab. In diesem Fall hätte es auch noch bedetuet, dass Mizkif von Texas nach Kanada hätte umziehen müssen, weil in Texas Glücksspiel komplett verboten ist.

Nicht der erste Fall: Twitch-Streamer Mizkif hat bereits vor einiger Zeit einen ähnlichen Deal ausgeschlagen. Dabei hätte er offenbar für eine NFT-Plattform werben sollen.

