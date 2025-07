Top-Spiele 2025 im Game Pass – Verpasse nicht Clair Obscur & Blue Prince!

Im Jahr 2025 haben zwei der besten Spiele den Weg als Day-One-Veröffentlichungen in den Xbox Game Pass gefunden. Diese Tatsache unterstreicht den enormen Wert des Abonnementdienstes von Xbox. Unter den meistdiskutierten Titeln für das Spiel des Jahres befinden sich Death Stranding 2, Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come Deliverance 2, Donkey Kong Bananza, Blue Prince und Split Fiction. Von diesen großartigen Spielen waren zwei sofort mit einer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft verfügbar: Clair Obscur: Expedition 33 und Blue Prince.

Clair Obscur: Expedition 33

Was macht Clair Obscur: Expedition 33 so besonders? Clair Obscur: Expedition 33 ist ein Rollenspiel mit Strategieelementen, das von Sandfall Interactive entwickelt und von Kepler Interactive veröffentlicht wurde. Seit seiner Veröffentlichung am 24. April 2025 hat es sich durch seine fesselnde Handlung und innovativen Spielmechaniken einen Platz an der Spitze der Metacritic-Bewertungen mit einer Punktzahl von 93 gesichert.

Das Spiel spielt in einer düsteren Belle Époque-Fantasywelt und folgt einer Gruppe von Abenteurern, die die geheimnisvolle Gestalt der Paintress stoppen wollen. Das Gameplay kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit Echtzeitelementen, was zu einer dynamischen und herausfordernden Spielerfahrung führt. Das Spiel wurde mit Unreal Engine 5 entwickelt und bietet atemberaubende visuelle Effekte, die die düstere, aber faszinierende Welt zum Leben erwecken.

Blue Prince

Welche Herausforderungen bietet Blue Prince? Blue Prince, entwickelt von Dogubomb und veröffentlicht von Raw Fury, ist ein Puzzle-Adventure-Spiel, das am 10. April 2025 veröffentlicht wurde. Mit einer Metacritic-Bewertung von 92 ist es der zweithöchstbewertete Titel des Jahres. In Blue Prince erkundet man eine Villa mit sich täglich verändernden Räumen, die durch ein einzigartiges Kartensystem erstellt werden.

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Simon P. Jones, der das Anwesen seines verstorbenen Onkels erben soll, wenn er es schafft, das versteckte 46. Zimmer zu finden. Die Kombination aus Strategie, Puzzle und Roguelike-Elementen verlangt von dir, clever zu planen und die Geheimnisse der Villa zu lüften. Die innovative Spielmechanik und die tiefgründigen Rätsel machen Blue Prince zu einer spannenden Herausforderung.

Xbox Game Pass und seine Vorteile

Warum lohnt sich der Xbox Game Pass? Beide Spiele, Clair Obscur: Expedition 33 und Blue Prince, waren direkt bei ihrer Veröffentlichung im Xbox Game Pass verfügbar, was den Abonnenten sofortigen Zugriff ohne zusätzliche Kosten ermöglichte. Solange sie im Game Pass sind, können Abonnenten zudem exklusive Rabatte auf den Kaufpreis erhalten, was den Xbox Game Pass zu einem attraktiven Angebot für Gaming-Enthusiasten macht.

Neben diesen beiden Titeln bietet der Xbox Game Pass eine Vielzahl von Spielen für PC, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X, die regelmäßig aktualisiert werden. Obwohl Microsoft die genaue Verweildauer der Spiele im Game Pass nicht verrät, nutzen viele Spieler die Gelegenheit, neue Titel zu entdecken und zu genießen, solange sie verfügbar sind.

Wie siehst du die Zukunft des Xbox Game Pass? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!