Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 im Game Pass – Start am 11. Juli 2025

Der Xbox Game Pass steht wieder einmal vor Veränderungen, denn sechs Spiele verlassen den Dienst Anfang Juli. Diese Abgänge sind für viele Abonnenten ein Grund, sich noch einmal in die Titel zu stürzen, bevor sie verschwinden. Zu den Spielen, die den Service verlassen, gehören Arcade Paradise, Journey to the Savage Planet: Employee of the Month, My Friend Peppa Pig, Robin Hood – Sherwood Builders, SteamWorld Dig und SteamWorld Dig 2.

Besondere Beachtung für SteamWorld Dig

Warum sind die SteamWorld Dig Spiele so bedeutend? Die SteamWorld Dig Spiele sind besonders bemerkenswert, da sie seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2013 eine große Fangemeinde aufgebaut haben. Diese Popularität führte zu der Entwicklung mehrerer Spin-offs und einem erfolgreichen Nachfolger. SteamWorld Dig 2 war zuvor bereits im Xbox Game Pass enthalten und wurde entfernt, bevor es letztes Jahr zurückkehrte. Es besteht die Möglichkeit, dass wir diese Spiele in der Zukunft wiedersehen, aber falls du sicherstellen möchtest, dass du weiterhin Zugriff hast, könnte ein Kauf in Erwägung gezogen werden.

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month ist ebenfalls ein bedeutender Verlust für den Game Pass. Neben dem hochgelobten Basisspiel enthält diese Edition auch DLCs und weitere Verbesserungen. Trotz des Verlustes bleibt ein Trost, da der Nachfolger, Revenge of the Savage Planet, weiterhin im Service verfügbar ist. Dieser wurde erst kürzlich hinzugefügt und scheint vorerst nicht zu verschwinden, obwohl der Direktor der Fortsetzung einige gemischte Gefühle hinsichtlich der Veröffentlichung auf dem Service hat.

Neue Titel im Anmarsch

Was erwartet Abonnenten nach dem Verlust dieser Spiele? Xbox Game Pass Abonnenten sind daran gewöhnt, dass Spiele den Dienst verlassen und dafür neue Titel hinzukommen. Diese ständigen Veränderungen sind mittlerweile normal, auch wenn es schwerfällt, sich von guten Spielen zu verabschieden. Am 1. Juli 2025 werden wir wahrscheinlich einige neue Ankündigungen zu den kommenden Spielen sehen. Ein neues Highlight ist bereits bekannt: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 erscheint am 11. Juli 2025 für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate. Diese lang erwartete Neuauflage enthält Inhalte aus zwei der beliebtesten Spiele der Serie.

Die Ankündigung von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 hat bereits für Begeisterung gesorgt, nicht zuletzt durch die enthaltenen Gastcharaktere und die Veröffentlichung einer Collector’s Edition. Die Neuauflage verspricht, sowohl Nostalgikern als auch neuen Spielern viel Freude zu bereiten.

Deine Meinung ist gefragt

Wirst du die abgehenden Spiele noch einmal spielen? Die bevorstehenden Änderungen im Xbox Game Pass werfen die Frage auf, welche der Spiele du vor ihrem Verschwinden noch einmal spielen wirst. Es ist immer schwer, sich von geliebten Spielen zu verabschieden, aber die Aussicht auf neue spannende Titel macht den Abschied etwas leichter. Was denkst du über die kommenden Änderungen? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!