The Witcher: So gut würde Mads Mikkelsen als Geralt von Riva aussehen

Geralt von Riva wurde in der The Witcher-Serie mit Henry Cavill besetzt und hat viele Zuschauer von seinen Hexer-Qualitäten überzeugt. Trotz seiner hochgelobten Leistung in der ersten Staffel sind einige Fans mit seiner Besetzung jedoch nach wie vor nicht sonderlich zufrieden und wünschen sich eine alternative Besetzung des Hexers.

Einer der am meist genannten Wunschkandidaten ist definitiv der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen („Doctor Strange“), dem sogar die Rolle des Vesemir angeboten wurde. Ein Künstler zeigt mit seinem Kunstwerken dabei mehr als anschaulich, wie sich Mikkelsen als Geralt so gemacht hätte.

Mads Mikkelsen als Geralt von Riva

Der 3D-Künstler Wonki Cho präsentiert auf seinem ArtStation-Account seine Ergebnisse, die Mads Mikkelsen als Geralt von Riva zeigen. Hierbei gibt der Künstler den alternativen Hexer nicht nur von einer Seite zum Besten, sondern zeigt ihn in verschiedenen Posen, Lichtsettings und kommt dem Realismus damit schockierend nahe.

Besonders viel Arbeit hat Cho auch in die Erstellung der beiden Schwerter und der hochdetaillierten Rüstung gesteckt. Auch wenn die Bilder nicht mehr taufrisch sind, möchten wir euch die Artworks keinesfalls vorenthalten und zeigen, wie Geralt in „The Witcher“ hätte auch aussehen können:

Mads Mikkelsen version of Geralt.



Witcher.



Dennoch: Viele sind mit Cavills Darstellung durchaus zufrieden. Andrzej Sapkowski, der Autor der Buchvorlage behauptet sogar, er wäre der perfekte Geralt. Und eines kann man Henry Cavill wahrhaftig nicht absprechen: seine Leidenschaft und sein Engagement für die Rolle. Immerhin hat er für seine Performance beinahe sein Augenlicht eingebüßt, aufs Trinken verzichtet und sich im Matsch gerollt, um mehr wie der grummelige Hexer auszusehen.

The Witcher: Der Cast der 2. Staffel

Für die 2. Staffel von „The Witcher“ stehen bereits weitere Schauspieler und Schauspielerinnen fest, die den Kontinent der Serienwelt fortan besiedeln werden. Denn Geralt ist nicht der einzige seiner Art, wie wir mit Einführung seiner Hexerbrüder und Kollegen Lambert, Eskel, Coën und Hexerpapa Vesemir feststellen werden. Wer sonst noch für die neue Season besetzt wurde, könnt ihr hier nachlesen:

