Schreiberling für PlayCentral.de und begeisterte Film- und Serien-Guckerin. Süchtig nach neuen Folgen von Stranger Things oder The Witcher und stets für ein Abenteuer bereit, sei es in Hogwarts, Monkey Island oder in der Welt der Lego-Klötzchen.

Weitere Aufnahmen entstanden ebenso in Großbritannien in den Arborfield Filmstudios , wo schon die Hauptserie gedreht wurde. Zahlreiche Szenen wurden ebenso durch aufwendige Spezialeffekte und CGI-Technik nachbearbeitet. Ähnlich wie bei der Hauptserie dürfte auch hier ein Roadtrip zur Original-Location der Serie eine Reise wert sein.

Neben Polen entstanden zahlreiche Aufnahmen der Serie etwa in den Burgen, Schlössern und Dörfern (wie Blaviken, Cintra oder Kaer Morhen) überwiegend in Ungarn, Rumänien, Österreich, Spanien und Großbritannien . Zahlreiche Settings kann man dort auch heute noch bewundern, wurden sie für die Serie nur bedingt digital nachbearbeitet beziehungsweise zu Ruinen mittels CGI „umgebaut“.

BELIEBTE NEWS

Drehort von The Witcher: Blood Origin – Wo wurde die Prequel-Serie von Netflix gedreht?

The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Handlung und Trailer der HBO-Show

7 vs. Wild Staffel 2: Wann kommt Folge 16? Das große Finale 7 vs. Wild Panama

7 vs. Wild Panama: Wer gewinnt Staffel 2 heute Abend? Alle Challenges & Punkte im Überblick

Start von The Last of Us in Deutschland: Wie viele Folgen hat die Serie? Episoden-Guide

The Witcher: Blood Origin – Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Trailer der Prequel-Serie

The Last of Us: Premierenfolge der Serie kommt in Überlänge

The Last of Us auf HBO: So viele Staffeln könnte die Serie bekommen

Einnahmen von EliasN97 im Jahr 2022: So viel Geld verdient der YouTuber & Streamer

The Witcher: Blood Origin sorgt in einer Post-Credit-Szene mit Ciri für Überraschung