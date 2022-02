Der Game Director von The Witcher 3, der Producer von Cyberpunk 2077 sowie Second Director Konrad Tomaszkiewicz gründen ein neues Studio namens Rebel Wolves. Gemeinsam mit anderen ehemaligen CD Projekt RED-Entwickler*innen und einigen weiteren Industrie-Veteranen wird dort an einem Dark Fantasy-RPG gearbeitet.

The Witcher 3- und Cyberpunk-Devs gründen neues Studio Rebel Wolves

Das ist Rebel Wolves: Beim frisch gegründeten Studio Rebel Wolves sollen die Menschen im Vordergrund stehen – und ihre Zufriedenheit. Das Wichtigste sei hier einerseits, dass auf „Fairness, Teamwork und Offenheit“ gesetzt werde. Andererseits gehe es um die Leidenschaft am Spiele machen und nicht um Trends oder Zahlen.

Diese Leute machen mit: Am neuen Studio sind neben Konrad Tomaszkiewicz unter anderem auch noch Daniel Sadowski (The Witcher 1, Growing Up), Jakub Szamalek (The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Thronebreaker), Tamara Zawada (The Witcher 3, Shadow Warrior 2) und Bartlomiej Gawel (The Witcher 1-3) beteiligt.

Dark Fantasy-RPG in Arbeit, das auf Unreal Engine 5 basiert

Ganze Saga: Bei Rebel Wolves soll jetzt eine komplett neue Spielereihe entstehen. Geplant ist zunächst der erste Teil einer ganzen Saga, und zwar für Next Gen-Konsolen (also wohl PS5 und Xbox Series S/X) und den PC. Als Grafikgrundgerüst soll die Unreal Engine 5 dienen.

Als generelles Genre wurde bereits Dark Fantasy genannt und außerdem bekommen wir es hier mit einem Rollenspiel zu tun, dass das RPG-Genre revolutionieren soll. Zusätzlich war bisher die Rede davon, dass das Projekt ein AAA-Titel wird und noch dazu seinen Fokus voll und ganz auf die Story legt. Das klingt alles in allem ähnlich wie „The Witcher 3“.

So sieht es aus: Es gibt sogar schon ein erstes Konzeptkunstwerk zum Spiel. Das könnt ihr euch hier ansehen:

© Rebel Wolves

Auf dem Bild sehen wir jede Menge Fledermäuse, die noch dazu auch auf dem Banner und den Rüstungen der Wesen rechts im Bild auftauchen. Bei denen könnte es sich um Menschen und eine Art gehörnten Ork oder ähnliches handeln, während die Figur, die den Abhang herunterrutscht, wie ein Vampir wirkt.

Was sagt ihr zu der Ankündigung und dem Bild? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.