Das letzte große Rätsel in The Medium ist zwar nicht sonderlich schwer zu lösen, dennoch müsst ihr dafür zumindest einige eurer Gehirnzellen aktivieren und ein wenig knobeln. Wir verraten euch in diesem Guide, wie ihr schnell den Ausgang finden könnt, ohne allzu viel Zeit in dem gruseligen Bunker verbringen zu müssen.

The Medium: Ein Weg aus dem Pumpwerk finden (Lösung)

Ihr befindet euch mit Marianne in einem riesigen Pumpwerk, das aus langen Gängen, einem zentralen Kontrollraum und mehreren großen Kammern samt zwei riesiger Wassertanks besteht. Doch keine Sorge, nach kurzer Eingewöhnung und unserer Hilfe, ist der unterirdische Komplex dann doch deutlich weniger angsteinflößend als zunächst angenommen.

Zunächst müsst ihr den Strom wieder aktivieren. © Bloober Team

Aktiviert den Strom für das Kontrollpult (Wasserpumpenrätsel)

Der erste Raum nach der Zwischensequenz beinhaltet einen Stromkasten, der allerdings nicht ohne weiteres aktiviert werden kann. Folgt dem Gang sowie den Treppen weiter nach unten und zerschneidet die Haut in der spirituellen Welt. Nun gelangt ihr durch die linke Tür in die westliche Kammer. Durchquert diese, steigt die Treppe hinauf und ihr gelangt in die zentrale Kammer, die zum Teil unter Wasser steht.

Hier befindet sich der Weg nach draußen. Euer Ziel besteht also daraus, das Wasser aus der zentralen Kammer umzuleiten. Dies könnt ihr über ein Pult im Kontrollraum regeln, das jedoch nur funktioniert, wenn der Strom wieder angeschaltet wird.

Begebt euch jetzt wieder in die westliche Kammer, durchquert diese aber nicht, sondern wendet euch direkt am Eingang nach rechts und folgt dem Gang, der in einem Raum mündet, in dem ihr eine Energiequelle findet. Nehmt diese auf und lauft zurück zu dem Stromkasten, den ihr jetzt endlich aktivieren könnt. Dadurch ist das Kontrollpult wieder einsatzbereit.

Betretet den Kontrollraum

Durchquert nun die westliche, zentrale sowie östliche Kammer und ihr gelangt in einen Gang, bei dem euch Strom am Weiterkommen hindert. Wie gut, dass sich auf der rechten Seite ein Schaltkasten befindet, um den Strom an dieser Stelle abzuschalten.

Im ersten Moment kann das Kontrollpult ein wenig verwirrend sein. © Bloober Team

Geht ihr einige Schritte den Gang entlang, trefft ihr endlich auf den Kontrollraum, von dem aus ihr das Wasser in die verschiedenen Kammern und Tanks pumpen könnt. Zu Beginn sind der erste und der letzte Tank komplett leer, während die westliche sowie die zentrale Kammer zur Hälfe gefüllt sind. Lediglich die östliche Kammer ist bis oben hin mit Wasser gefüllt.

Die Tanks mit Wasser füllen

Ihr müsstet nun eigentlich das Wasser aus der westlichen Kammer in den Wassertank 1 fließen lassen, allerdings scheinen beide Tanks verschlossen zu sein. Ihr müsst also zu beiden Tanks heruntergehen und diese manuell öffnen. Damit ihr überhaupt zu den beiden Tanks gelangen könnt, müsst ihr erst einmal die jeweilige angrenzende Kammer komplett leeren. Lenkt nun sämtliches Wasser aus der östlichen Kammer in die zentrale sowie westliche Kammer um. Erst dann gelangt ihr bis zu Tank 2.

Der Weg zu Wassertank 2

Nun geht ihr durch die rechte Tür im Kontrollraum und nutzt die Treppe nach unten in der östlichen Kammer. Unten angekommen findet ihr die Wasserzuleitung. Hier fehlt allerdings das Ventil. Doch keine Sorge, dieses befindet sich ganz in der Nähe in einem grünen Schrank, der durch eine Eisenkette verschlossen ist. Nutzt den Bolzenschneider und nehmt das Ventil an euch. Öffnet jetzt die Zuleitung zu Tank 2.

Das Ventil zum Tank befindet sich in einem grünen Schrank. © Bloober Team

Geht wieder zurück, allerdings nicht, ohne unterwegs noch einmal Energie aufzunehmen. Diese benötigt ihr später gegen die Motten, die euch in „The Medium“ immer wieder das Leben schwer machen.

Der Weg zu Wassertank 1

Zurück im Kontrollraum pumpt ihr sämtliches Wasser in Tank 2, die östliche Kammer sowie zentrale Kammer. Dadurch wird der Weg zu Tank 1 frei. Jetzt müsst ihr in die westliche Kammer und dort die Treppe hinuntergehen. Nutz dazu die Tür auf der linken Seite im Kontrollraum.

Vorsicht vor den kleinen Faltern! Nutzt unbedingt den Energieschild der spirituellen Marianne, um euch diese Viecher vom Leib zu halten. Hier unten müsst ihr das Ventil zu Tank 1 glücklicherweise nicht suchen. Öffnet den zweiten Zulauf und nehmt neue Energie auf, damit ihr die Kammer unbeschadet verlassen könnt – denn die nervigen Motten sind noch da.

Jetzt müsst ihr im Kontrollraum nur noch das übrige Wasser in den Wassertank 1 und die westliche Kammer leiten, damit die zentrale Kammer komplett leer wird. Lauft zurück in die östliche Kammer, nutzt die Treppe nach unten und flüchtet durch die dort geöffnete Tür. Ihr habt es fast geschafft, es gibt nur noch ein Problem zwischen euch und der Freiheit – der Schlund!

Durch einen kleinen Trick könnt ihr das Monster überlisten. © Bloober Team

Kampf gegen das Monster

Wechselt jetzt zur spirituellen Marianne und lockt den Schlund in den angrenzenden Raum auf der linken Seite. Nun ist er von der spirituellen Marianne abgelenkt und ihr wechselt schnell zurück in die reale Welt. Lauft dann direkt auf den Schaltkasten zu. Aktiviert hier den Strom, um euren lästigen Verfolger zu verletzen und die Tür zu öffnen, durch die ihr endgültig flüchten könnt.