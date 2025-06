The Last of Us – Warum „Left Behind“ die stärkste Episode der Serie ist

The Last of Us ist eine postapokalyptische Dramaserie, die auf den beliebten Videospielen von Naughty Dog basiert. Die Serie, entwickelt von Craig Mazin und Neil Druckmann, wird auf HBO ausgestrahlt und hat sich schnell zu einer der am meisten gelobten Videospieladaptionen entwickelt. Die Handlung spielt Jahrzehnte nach einem katastrophalen Ausbruch eines Pilzinfektionsvirus, das seine Wirte in zombieähnliche Kreaturen verwandelt. In der ersten Staffel begleiten wir Joel und Ellie auf ihrer Reise quer durch die USA. In der zweiten Staffel haben sie sich in Jackson, Wyoming, niedergelassen, umgeben von neuen Freunden und Feinden.

Die unterschätzte Episode „Left Behind“

Was macht „Left Behind“ so besonders? Die Episode „Left Behind“ der ersten Staffel von The Last of Us ist eine der am wenigsten bewerteten, aber auch eine der besten Folgen der Serie. Basierend auf dem DLC „The Last of Us: Left Behind“, zeigt diese Episode Ellie vor ihrer Begegnung mit Joel. Sie verbringt eine Nacht mit ihrer besten Freundin Riley in einem verlassenen Einkaufszentrum, was sowohl Freude als auch Herzschmerz mit sich bringt. Diese Episode bietet einen tiefen Einblick in Ellies Vergangenheit und zeigt, warum sie so entschlossen ist, Joel zu retten.

In „Left Behind“ erfährt der Zuschauer mehr über Ellies und Rileys Beziehung und deren emotionalen Höhepunkte. Die Episode hebt sich ab, indem sie eine lebendige, jugendliche Liebesgeschichte erzählt, die im krassen Gegensatz zur düsteren Welt steht, in der die Charaktere leben. Wenn schließlich ein Infizierter auftaucht, fühlt sich der Schock umso intensiver an.

Die Stärke von „Left Behind“

Welche Elemente machen diese Episode so kraftvoll? „Left Behind“ bietet eine meisterhafte Mischung aus Humor, Spannung und Tragik. Die Episode fängt den rauen Alltag in einer postapokalyptischen Welt ein und zeigt, wie Ellie und Riley ihre Gefühle füreinander entdecken, nur um alles in einem Moment zu verlieren. Die Chemie zwischen Bella Ramsey und Storm Reid ist beeindruckend und verleiht der Episode eine emotionale Tiefe, die andere Episoden nicht erreichen.

Trotz der niedrigen Bewertung auf IMDb ist „Left Behind“ ein hervorragendes Beispiel dafür, wie The Last of Us kleinere Aspekte des Spiels aufgreift und in der Serie zu größerer Bedeutung erhebt. Die Episode bietet eine neue Perspektive auf die Welt von The Last of Us und erweitert das Universum auf faszinierende Weise.

Die unterschätzte Qualität von „Left Behind“

Warum wird „Left Behind“ von einigen unterschätzt? Während viele Kritiker „Left Behind“ loben, sind die Zuschauermeinungen geteilt. Einige empfinden die Episode als unnötige Abschweifung von der Hauptgeschichte. Doch in Wirklichkeit ist „Left Behind“ eine unverzichtbare Ergänzung, um Ellies Charakter weiter auszuloten. Die Episode zeigt, dass The Last of Us mehr ist als nur Action und Horror – es ist eine tiefgehende Studie über menschliche Beziehungen und Überleben.

Obwohl „Left Behind“ möglicherweise nie den gleichen Kultstatus wie die actionreicheren Episoden der Serie erreichen wird, bleibt ihre Qualität unübertroffen. Alle Episoden von The Last of Us sind auf Max verfügbar.

Was denkst du über die Episode „Left Behind“? Teile deine Meinung in den Kommentaren!