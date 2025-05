The Last of Us Staffel 2 – Jetzt die limitierte 4K Steelbook Blu-ray vorbestellen

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ hat bei Fans und Kritikern gleichermaßen für Aufsehen gesorgt. Basierend auf dem ersten Teil des Spiels „The Last of Us Part II“, führt uns die Staffel weiter in die düstere Welt, die von einem Massenpilzinfektion und den daraus resultierenden zombieähnlichen Kreaturen heimgesucht wird. Die Geschichte rund um Joel und Ellie, gespielt von Pedro Pascal und Bella Ramsey, entwickelt sich weiter, während sie in Jackson, Wyoming, ein neues Leben beginnen. Doch steigende Spannungen und Herausforderungen lassen die Zuschauer in eine emotionale Achterbahnfahrt eintauchen.

Die Veröffentlichung der 4K Steelbook Blu-ray

Was erwartet dich bei der neuen Steelbook Edition? Ab sofort kannst du die limitierte 4K Steelbook Blu-ray der zweiten Staffel vorbestellen. Diese Edition ist nicht nur für Sammler ein Muss, sondern auch für jeden Fan, der die aufregenden Momente der Serie nochmals erleben möchte. Der offizielle Veröffentlichungstermin ist der 23. September 2025, jedoch könnte es noch zu Änderungen kommen. Die Vorbestellungen versprechen zudem Preisnachlässe, die automatisch an die Kunden weitergegeben werden.

Der Inhalt der Special Features ist derzeit noch unbekannt, aber basierend auf der ersten Staffel kannst du dich auf spannende Zusatzinhalte freuen. Die Gestaltung des Covers fällt dieses Mal vielleicht etwas weniger aufregend aus, bleibt aber dennoch ein attraktiver Blickfang für jede Sammlung. Solltest du die Steelbook Edition der ersten Staffel noch nicht besitzen, hast du jetzt die Gelegenheit, diese nachträglich zu erwerben – allerdings wird die Verfügbarkeit bald enden.

Besondere Features der ersten Staffel

Welche Extras bot die erste Staffel? Die Blu-ray der ersten Staffel beeindruckte mit einer Vielzahl an Special Features, die uns tiefer in die Welt von „The Last of Us“ eintauchen ließen. Zu den Highlights gehören:

„The Last of Us: Stranger Than Fiction“ – Ein aufschlussreiches Gespräch zwischen Serienbesetzung, Filmemachern und Experten aus Überlebensforschung, Mikrobiologie und Parasitologie.

„Controllers Down: Adapting The Last of Us“ – Ein Einblick in die Reise von der Konsole auf den Bildschirm mit spannenden Beiträgen der Besetzung und der Filmemacher.

„From Levels to Live Action“ – Eine Entdeckung, wie das Spiel in die Serie integriert und erweitert wurde.

Zusätzliche Featurettes und Interviews mit Troy Baker und weiteren Beteiligten.

Optionale Untertitel in Englisch, Spanisch und Französisch für das Hauptfeature.

Ein Blick in die Zukunft der Serie

Was bringt die dritte Staffel? Die dritte Staffel der Serie ist bereits in Arbeit und verspricht, die packende Geschichte von „The Last of Us“ weiterzuführen. Fans können gespannt sein, wie sich die komplexen Beziehungen und Handlungsstränge weiterentwickeln werden. Besonders die Figur Abby, die in der zweiten Staffel eingeführt wurde, wird eine zentrale Rolle spielen.

Die Staffel wird voraussichtlich erneut von den kreativen Köpfen Craig Mazin und Neil Druckmann geleitet, die für die beeindruckende Umsetzung der Spiele in die Serie verantwortlich sind. Die bisherigen Erfolge der Serie, insbesondere die hohe Zuschauerzahl und die positiven Kritiken, legen die Messlatte für die kommenden Episoden hoch.

Was hältst du von der neuen Steelbook Edition und den Entwicklungen in der Serie? Teile deine Meinung in den Kommentaren!