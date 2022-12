The Last of Us Part 1: Die Firefly Edition kommt im Januar auch nach Deutschland

Zum Ende des Jahres hält Sony nochmal eine kleine Überraschung für Fans von The Last of Us parat. Die ursprünglich nur in den USA verfügbare Firefly Edition des Remakes erscheint jetzt doch auch in anderen Ländern. Über den hauseigenen Shop kann die schicke Ausgabe schon für 109,99 Euro vorbestellt werden. Als Erscheinungstermin wird der 26. Januar 2023 angegeben.

Es bleibt zu hoffen, dass man aus den Fehlern gelernt hat und auf eine stabilere Verpackung für den Versand setzt. Zum Release im September hatte es nämlich jede Menge Kritik gegeben, weil Fans teilweise beschädigte Produkte bekommen hatten.

The Last of Us Part 1: Das ist die Firefly Edition

Die Firefly Edition ist eine besondere Version von „The Last of Us Part 1“ für die PS5. Neben dem Spiel liegt dem Paket ein schickes Steelbook, ein paar In-Game-Items und die The Last of Us: American Dreams Comics #1 – #4 mit neu gestalteten Covern bei. Das ganze wird außerdem in einem schönen Schuber geliefert.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wer sich das Remake bisher noch nicht geangelt hat, bekommt dadurch nochmal einen weiteren Anlass. Wie lange die Firefly Edition verfügbar sein wird, ist allerdings unklar. In den USA war die Version nämlich streng limitiert. Ob es auch in Deutschland nur ein begrenztes Kontingent gibt, wird von Sony nicht angegeben.

Die beste Version eines Meisterwerks

Vor dem Release von „The Last of Us Part 1“ hatten viele Fans in Frage gestellt, ob es wirklich ein Remake von einem Spiel braucht, das selbst noch keine 10 Jahre alt ist. Unabhängig davon kann sich das Ergebnis aber wirklich sehen lassen. Naughty Dog hat viele Kleinigkeiten verbessert, die in der Summe dafür sorgen, dass die PS5-Version die beste Fassung des Meisterwerks bietet. Auch in unserem Test konnte das Spiel entsprechend gut abschneiden.

Habt ihr das Remake schon gespielt oder bewegt euch erst die Firefly Edition zum Kauf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!