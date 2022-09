The Last of Us Part 1: Firefly Edition sorgt für Kritik

The Last of Us Part 1 ist seit dem 2. September erhältlich. Das Remake des Meisterwerks von 2013 kann auch auf der PS5 voll überzeugen und macht vor allem technisch einen großer Schritt nach vorne. Unsere Eindrücke könnt ihr in unserem Test zum Spiel nachlesen.

Um den Release gebührend zu feiern und den Fans eine besondere Erfahrung zu ermöglichen, wurde exklusiv in den USA die Firefly Edition angeboten. Die limitierte Auflage war in kürzester Zeit vergriffen. Neben dem Spiel liegt dem Paket ein schickes Steelbook, ein paar In-Game-Items und die The Last of Us: American Dreams Comics #1 – #4 mit neu gestalteten Covern bei. Das ganze wird außerdem in einem schönen Schuber geliefert. Offenbar wurde aber beim Versand gespart, was jetzt zu einiger Kritik führt.

The Last of Us Part 1: beschädigte Lieferungen

Über Twitter klagen nämlich einige Käufer*innen der limitierten Edition darüber, dass das Paket nur unzureichend geschützt ist und der Schuber beschädigt angekommen ist. Auf den Bildern und in den Videos sind Wasserschäden und Druckstellen zu sehen, vereinzelt ist sogar das Steelbook in Mitleidenschaft gezogen worden.

Eine solche Überraschung kann einem eingefleischten Fan die Vorfreude natürlich gründlich austreiben. Was als besonderes Sammlerstück geplant war, wird so zur bitteren Enttäuschung. Die Käufer*innen hoffen jetzt natürlich auf eine Reaktion von Sony und bestenfalls Ersatz, dort wird aber offenbar nur die Rückgabe der Firefly Edition angeboten.

Firefly Edition dennoch begehrt

Unabhängig davon erfreut sich die Firefly Edition von „The Last of Us Part 1“ großer Beliebtheit. Die strenge Limitierung hat dazu geführt, dass der Preis der Edition auf Ebay teilweise auf über 600 US-Dollar gestiegen ist.

Bisher ist die Firefly Edition nur in den USA erhältlich. Eine Veröffentlichung in Europa ist allerdings nicht ausgeschlossen. Aktuell gibt es aber noch keine offiziellen Informationen dazu von Naughty Dog. Sollte die Sammlung auch zu uns kommen, hoffen wir natürlich, dass Sony aus den Fehlern lernt und auf eine stabilere Verpackung setzt.