The Last of Us läuft aktuell als neue HBO-Serie. Im Zuge dessen erfahren wir auch neue Aspekte über die Vorlage. Zum Beispiel wird es in der Verfilmung auch um Ellies Mutter Anna gehen. Offenbar erleben wir eine Geschichte, die zwischenzeitlich fast ein DLC für das Videospiel geworden wäre.

The Last of Us: Unveröffentlichte Story wäre fast ein DLC geworden

Darum geht’s: In der HBO-Verfilmung „The Last of Us“ soll es in den späteren Folgen auch Szenen geben, in denen wir Ellies Mutter Anna kennenlernen. Das war uns im Spiel selbst seinerzeit nicht vergönnt, weil die Mutter zu dem Zeitpunkt bereits tot ist.

Zweiter DLC geplant? Ursprünglich war aber wohl einmal geplant, dass The Last of Us einen zweiten DLC neben Left Behind bekommt. Der sollte sich um die Mutter von Ellie drehen und ihre Geschichte erzählen.

Aber keine Sorge: Es sieht nämlich ganz danach aus, als würden genau diese Inhalte ihren Weg nun stattdessen in die Verfilmung finden. In der HBO-Serienadaption kommt Ellies Mutter nämlich definitiv vor, sie wird sogar von Ashley Johnson gespielt, die wiederum Ellie im Spiel gesprochen hat.

Hier seht ihr einen Trailer zur The Last of Us-Serie:

Game Director Neil Druckmann erklärt gegenüber Variety, dass er sich besonders darauf freue, diese Szenen mit Anna in der Serie unterzubringen, weil sie so nicht im Spiel stattfinden konnten. Zunächst war es nur eine Kurzgeschichte, die zwischenzeitlich sogar ein Animationsfilm werden sollte:

„Ich hatte eine Kurzgeschichte geschrieben, kurz nachdem wir das Spiel schon veröffentlicht hatten. Es sollte ein animierter Kurzfilm werden, aber das hat nicht geklappt und ist nicht zustande gekommen. Dann gab es einen Moment, indem es fast zu einem DLC gemacht worden wäre, aber das hat auch nicht geklappt.“

Wann kommen die Szenen? „Sehr spät“ im Verlauf der ersten Staffel, erklärt Neil Druckmann, der eng mit der Arbeit der Verfilmung des Spiels vertraut ist. Einen genaueren Zeitraum nennt er nicht. Falls ihr euch anschauen wollt, wann welche Folgen erscheinen, könnt ihr das hier tun. Eine zweite Staffel wurde ebenfalls schon bestätigt.

Wie findet ihr die Aussicht auf die Szenen mit Ellies Mutter? Trauert ihr dem möglichen DLC hinterher? Schreibt es uns in die Kommentare.