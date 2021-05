Mit House of Ashes steht der nächste Teil der The Dark Pictures Anthology in den Startlöchern. Dieser entführt uns in ein neues Setting mit neuen Charakteren, die sich diversen gruseligen wie grausamen Gefahren stellen müssen. Einen Ausblick auf das, was sie erwartet, gibt uns nun der von Bandai Namco veröffentlichte offizielle Teaser Trailer.

The Dark Pictures: House of Ashes entführt euch in den Irak

Das Video zeigt einige Szenen, die inmitten einer uralten Ruine spielen, in der etwas Jagd auf die menschlichen Eindringlinge zu machen scheint. Um was es sich bei dem Monster genau handelt, verrät der Teaser-Trailer indes zwar noch nicht, allerdings scheint die Kreatur auch im Dunkeln noch gut sehen zu können und sehr schnell zu sein.

Die Story von „House of Ashes“, dem dritten Teil der Anthologie, spielt im Jahr 2003 und entführt die Spieler in den Irak. Eine Militäreinheit gerät im Schatten des Zagros-Gebirges unter Beschuss, woraufhin die Erde erbebt und ein Spalt sowohl die Militärs als auch die irakischen Angreifer verschluckt. Beide Seiten finden sich anschließend in einem sumerischen Tempel wieder, in dem etwas Uraltes und Böses bereits auf seine frische Beute lauert.

Natürlich müsst ihr, wie bereits in den Vorgängern, nun auch in „House of Ashes“ regelmäßig Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Story maßgeblich beeinflussen sollen. Das Leben der verschiedenen Charaktere liegt also wortwörtlich in euren Händen. Mit Ashley Tisdale („High School Musical“), die im Teaser Trailer kurz zu sehen ist, erweckt übrigens erneut eine bekannte Schauspielerin einen der Hauptcharaktere zum Leben.

Nicht im Video zu sehen sind derweil echte Gameplayszenen. Um euch diese ansehen zu können, müsst ihr aber gar nicht mehr allzu lange warten: Gegen Ende des Teasers kündigt Bandai Namco für den 27. Mai 2021 die Enthüllung des ersten Gameplay-Materials zum Spiel an.

„The Dark Pictures Anthology: House of Ashes“ soll noch 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC (via Steam) erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat das Spiel noch nicht.