House of Ashes: 2. Story-Trailer zum Horrorspiel veröffentlicht

Ende Oktober dürfen sich Fans der The Dark Pictures-Reihe auf den dritten Teil House of Ashes freuen. Nun haben Bandai Namco Entertainment und Entwickler Supermassive Games einen zweiten Story-Trailer zu dem Horrorspiel veröffentlicht, in dem die Frage gestellt wird, wer der wahre Feind im Spiel ist.

Worum geht es in House of Ashes?

Die Story von „House of Ashes“ spielt zum Ende des Irakkriegs im Jahr 2003. Eine US-amerikanische Militäreinheit im Nahen Osten begibt sich auf die Suche nach einem unterirdischen Waffendepot, in dem der irakische Feind möglicherweise eine Massenvernichtungswaffe lagert.

„Im Schatten des Zagros-Gebirges gerät eine US-Militäreinheit unter Beschuss durch irakische Streitkräfte. Das daraus resultierende Feuergefecht löst ein Erdbeben aus, bei dem beide Seiten in die Ruinen eines verschütteten sumerischen Tempels stürzen. Ohne jegliche Kommunikation sitzen unsere Protagonisten in der Falle und müssen einen Weg finden, um zu entkommen – nicht ahnend, dass etwas Uraltes und Böses in den Schatten erwacht ist und nach Blut giert.“

Genau wie bei den vorherigen Ablegern der Dark Pictures-Reihe, „Men of Medan“ und „Little Hope“, schlüpfen Spieler*innen auch in „House of Ashes“ wieder in die Haut verschiedener Charaktere und können unterschiedliche Entscheidungen treffen. Der Schrecken kann dabei allein im Einzelspielermodus, gemeinsam in der Online-Story für zwei Spieler*innen oder mit bis zu fünf Spieler*innen im couchfreundlichen Filmnach-Modus erlebt werden.

„House of Ashes“ erscheint am 22. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie PC und kann bereits jetzt vorbestellt werden. Alle Infos dazu haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet.

Außerdem legen wir euch unsere Vorschau zu House of Ashes ans Herz, um mehr über den kommenden Titel von Supermassive Games zu erfahren.