House of Ashes kaufen: Jetzt vorbestellen: Standard und Pazuzu Edition im Überblick

Bandai Namco hat dem Horrortitel House of Ashes der The Dark Pictures-Anthologie mittlerweile einen offiziellen Release-Termin spendiert. Passend dazu könnt ihr das Spiel ab sofort vorbestellen, damit ihr direkt zum Release Ende Oktober loszocken könnt. Wir verschaffen euch einen Überblick der verschiedenen Inhalte sowie der darin enthaltenen Gegenstände.

The Dark Pictures House of Ashes: Was bietet die Standard Edition?

Allem voran gibt es die Standard Edition von „House of Ashes“, die ihr für 29,99 Euro vorbestellen könnt.

Vorbesteller erhalten als Bonus zudem früheren Zugang zum Curator’s Pack. Dieser enthält neue Szenen, die aus der Perspektive anderer Charaktere spielbar sind und neue Entscheidungen fordern. Der Curator’s Cut wird erst verfügbar, wenn die Hauptgeschichte abgeschlossen ist.

House of Ashes

Vorbestellerbonus Early Access zum Curator’s Cut



© Bandai Namco Entertainment

House of Ashes: Was enthält die Pazuzu Edition?

Neben der Standard Edition bietet Bandai Namco außerdem die sogenannte Panzuzu Edition an. Doch was verbirgt sich hinter diesem seltsam erscheinenden Namen? Pazuzu ist ursprünglich ein Windämon, der mesopotamischen Mythologie des 1. Jahrtausends v. Chr. Genau dabei handelt es sich um das Setting, das „House of Ashes“ zugrunde liegt. Schließlich wandelt ihr im Spiel auf den Spuren des alten Mesopotamien.

Die Panzuzu Edition enthält unter anderem eine exklusive Unterweltkreatur-Figur und ist exklusiv im offiziellen Shop von Bandai Namco Entertainment zu einem Preis in Höhe von 59,99 Euro erhältlich.

Das Spiel House of Ashes

Die Pazuzu Collector’s Edition-Box

Eine exklusive Unterweltkreatur-Figur (9x9x10cm)

Eine Eclipse-Anstecknadel

Exklusiver Kunstdruck

Exklusive Sticker

Zugang zum Curator’s Cut

© Bandai Namco Entertainment

House of Ashes: Soundtrack auf Vinyl

Zusätzlich bietet Bandai in seinem Store den Soundtrack zu „House of Ashes“ von Komponist Jason Graves auf einer exklusiven limitierten Vinylplatte für 19,99 Euro an:

Seite A:

1. Eclipse (3:22)

2. Weapons of Mass Destruction (5:17)

3. Rachel (5:10)

4. Assault (4:31)

Seite B:

5. City (4:55)

6. Strange Aeons LP Edit (2:39)

7. Cocoons (7:09)

8. Into the Light (4:07)

House of Ashes Diorama

Ebenfalls exklusiv im Store von Bandai Namco könnt ihr das House of Ashes Diorama für 119,00 Euro vorbestellen.

Nur solange der Vorrat reicht : beschränkt auf 200 Stück

beschränkt auf 200 Stück Maße : 20x22x20cm

: 20x22x20cm Gewicht : 1 kg

: 1 kg Material : Harz

: Harz Nummeriert

Handgemalt

© Bandai Namco Entertainment

„House of Ashes“ erscheint am 22. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

