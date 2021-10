The Dark Pictures: House of Ashes – Die komplette PS4/PS5-Trophäenliste

Mit House of Ashes stürzt ihr euch in den dritten Teil der The Dark Pictures Anthology. Neben PC, Xbox One und Xbox Series X/S ist das entscheidungsbasierte Horrorspiel auch auf der PS4 sowie PS5 spielbar und kann mit der Platintrophäe abgeschlossen werden. Welche Achievements dafür freigeschaltet werden müssen, könnt ihr den folgenden Trophäenliste entnehmen.

Alle PS4/PS5-Tropähen in The Dark Pictures: House of Ashes

Wir sortieren euch die insgesamt 31 Trophies in der folgenden Liste natürlich nach Platin, Gold, Silber und Bronze.

Was muss ich tun, um Platin zu bekommen? Wie gewohnt müssen für Platin alle anderen Trophäen freigeschaltet werden. Nachdem ihr „House of Ashes“ einmalig durchgespielt habt, könnt ihr dafür von Szene zu Szene springen und müsst das Spiel nicht mehrfach komplett durchzocken.

Platin

Schnapp sie dir alle! Alle Trophäen erhalten

Gold

Goldener Weg : Fünf Charaktere haben das Finale überlebt.

: Fünf Charaktere haben das Finale überlebt. Sechs Minuten Nacht : Alle Charaktere starben im Finale.

: Alle Charaktere starben im Finale. Keine Zeit zu bluten : Ohne anhaltende Verletzungen aus dem Gewölbe entkommen

: Ohne anhaltende Verletzungen aus dem Gewölbe entkommen Ein vollständiges Bild : Alle Bilder gefunden

: Alle Bilder gefunden Ergründen der Vergangenheit : Alle Geheimnisse gefunden

: Alle Geheimnisse gefunden Es gibt immer Hoffnung: Solostory abgeschlossen

Silber

Lass mich mal versuchen! : Drei Charaktere nutzten die UV-Lampe, um die Kreaturen anzugreifen.

: Drei Charaktere nutzten die UV-Lampe, um die Kreaturen anzugreifen. Slayer : Salim tötete fünf Kreaturen mit seinem Speer.

: Salim tötete fünf Kreaturen mit seinem Speer. Die Aussage von Randolph Hodgson : Alle Teile von Randolphs Tagebuch gefunden

: Alle Teile von Randolphs Tagebuch gefunden Es kann nur einen geben : Nur ein Charakter hat das Finale überlebt.

: Nur ein Charakter hat das Finale überlebt. Semper fi : Jason ging zurück, um Salim zu retten, und sie schafften es beide zum Aufzug.

: Jason ging zurück, um Salim zu retten, und sie schafften es beide zum Aufzug. Militärische Verluste : Alle schwarz gerahmten Bilder gefunden

: Alle schwarz gerahmten Bilder gefunden Omen : Alle weiß gerahmten Bilder gefunden

: Alle weiß gerahmten Bilder gefunden Geistersignal : Eric ignorierte das Funksignal von Nick.

: Eric ignorierte das Funksignal von Nick. Kein altes Eisen: Balathu tötete mit seinem Speer zwei Menschen.

Bronze

Zwei auf einen Streich ge Geheimnisse : Eric und Rachel sind beide in derselben Explosion gestorben.

: Eric und Rachel sind beide in derselben Explosion gestorben. Das Ding : Eric half Rachel, ihre Infektion zu heilen.

: Eric half Rachel, ihre Infektion zu heilen. Du bist also mein Techniker Merwin reparierte das Funkgerät.

Merwin reparierte das Funkgerät. Erhellende Beweise : Eric entdeckte die unerwartete Wirkung der UV-Lampe.

: Eric entdeckte die unerwartete Wirkung der UV-Lampe. Finale Freigabe : Clarice tötete Eric, nachdem sie infiziert wurde.

: Clarice tötete Eric, nachdem sie infiziert wurde. Bis dass der Tod uns scheidet : Rachel wurde infiziert und tötete Eric, oder Eric tötete sie.

: Rachel wurde infiziert und tötete Eric, oder Eric tötete sie. Ende gut, alles gut : Salim kehrte zu seinem Sohn nach Hause zurück.

: Salim kehrte zu seinem Sohn nach Hause zurück. Schwert und Schild : Kurum und Balathu beschlossen, gemeinsam zu kämpfen.

: Kurum und Balathu beschlossen, gemeinsam zu kämpfen. Tschechows Gewehr : Rachel verwendete das Maschinengewehr.

: Rachel verwendete das Maschinengewehr. Herzensangelegenheit : Nick pfählte den alten Krieger und tötete ihn.

: Nick pfählte den alten Krieger und tötete ihn. Kopfüber aus der Hölle : Rachel überlebte, nachdem sie sich gegen Nick und Eric entschieden hatte.

: Rachel überlebte, nachdem sie sich gegen Nick und Eric entschieden hatte. Oorah : Eric und Nick erlebten im Aufzug einen emotionalen Moment.

: Eric und Nick erlebten im Aufzug einen emotionalen Moment. Denken wie ein Marine : Nur „Kopf“-Entscheidungen getroffen

: Nur „Kopf“-Entscheidungen getroffen Wir sind nicht allein : Prolog im Filmabend-Modus abgeschlossen

: Prolog im Filmabend-Modus abgeschlossen Für alle Zeit verloren : Rachel wurde nicht aus ihrem Kokon befreit.

: Rachel wurde nicht aus ihrem Kokon befreit. Visionen aus der Vergangenheit: Rachel wurde Zeugin davon, wie die Kreaturen entstanden.

Besonders schwer ist es nicht die begehrte Haupttrophäe abzustauben, ihr benötigt lediglich einen etwas längeren Atem und müsst bei den Sammelgegenständen ein wenig genauer eure Umgebung erkunden.

Wir empfehlen euch an dieser Stelle außerdem unseren ausführlichen Test zu „House of Ashes“.

House of Ashes: Mehr Panik-Action, weniger Grusel – TEST