The Dark Pictures: The Devil in Me vorbestellen – alle Infos im Preorder-Guide

Mit „The Devil in Me“ läutet Bandai Namco das blutrünstige Finale der The Dark Pictures Anthology ein. Der vierte Teil der Horror-Sammlung entführt euch in ein gruseliges Hotel. Der Nachbau der „Mörderburg“ wurde ursprünglich von dem Serienmörder H.H. Holmes erbaut. Die perfekte Story für euer Dokumentarfilmteam!

The Dark Pictures Anthology: Horror-Reihe soll länger werden als gedacht

„The Dark Pictures: The Devil in Me“ soll im Herbst für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One sowie für PC erscheinen. Neben der Standard Edition (39,99 €) bietet die Animatronic Collector´s Edition (79,99 €) exklusive Inhalte, die eure Herzen schon vor dem eigentlichen Horror höher schlagen lassen. Die Collector´s Edition könnt ihr exklusiv bei Bandai Namco vorbestellen. Die Standard Edition bekommt ihr hier:

Vorbesteller*innen erhalten neben dem Hauptspiel den DLC „Curator´s Cut“ als Gutscheincode. Dieser wird jedoch erst später als kostenfreier Download erhältlich sein. Mit der Animatronic Collector´s Edition bekommt ihr folgende Items:

Vollversion The Devil in Me

DLC „Curator´s Cut“ – Noch nicht gespielte Szenen mit verschiedenen Charakteren, neuen Entscheidungen und Konsequenzen

Animatronik-Box

exklusive animatronische Büste – 11 cm, aus handbemaltem Kunstharz

exklusive Visitenkarte von Lonnit Entertainment

exklusive Postkarte mitsamt Umschlag vom Hotel

gedruckte Karte der Hotelinsel

3 exklusive Tracks aus dem Soundtrack von The Devil in Me

© Bandai Namco/Supermassive Games

Das erwartet euch in The Dark Pictures: The Devil in Me

Im „World´s Fair“-Hotel ist nichts, wie es scheint. Als Teil eines Dokumentarfilmteams müsst ihr den grausamen Fallen eines bösartigen Mannes entkommen. Er will Amerikas berühmtester Serienmörder werden und schreckt vor nichts zurück, um seinem Ziel näher zu kommen. Er hat seine Mordräume so ausgefeilt, dass ihr darin den Tod finden werdet.

Supermassive Games hat dem Spiel die gefeierten Mehrspieler-Modi spendiert. Somit könnt ihr die Story entweder online mit einem Freund oder gemeinsam mit bis zu fünf Freunden offline erleben. Überlistet den Mörder im Alleingang oder holt euch den Beistand eurer Freunde, um euer Filmteam zu retten.