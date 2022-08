The Devil in Me: Releasetermin steht, neuer Trailer veröffentlicht – The Dark Pictures Anthology

Bislang konnte lediglich spekuliert werden, wann mit The Devil in Me das Staffelfinale der The Dark Pictures Anthology von Entwickler Supermassive Games erscheint. Geschätzt wurde zwar der Monat November, eine offizielle Angabe gab es aber erst im Rahmen der gamescom 2022.

So veröffentlichten die Verantwortlichen während der Spielemesse in Köln einen neuen Trailer, der uns nicht nur frische Einblicke in den Titel liefert, sondern auch den Termin der Veröffentlichung nennt.

Die Neuerungen in The Devil in Me

Spannend sind die zahlreichen kleineren und größeren Änderungen, die in „The Devil in Me“ Einzug halten sollen. Das Versprechen der Entwickler ruht vor allem auf einer deutlichen Steigerung der Interaktionsmöglichkeiten. So können die unterschiedlichen Charaktere in der neuesten Episode beispielshalber über Hindernisse springen und besitzen sogar ein Inventar mit einem einzigartigen Gegenstand.

Weiterhin soll es mehr Rätsel geben, während die Spielzeit des bisher „blutigsten“ Titels bei mindestens sieben Stunden liegt. Möchtet ihr mehr über den kommenden Titel erfahren, schaut gerne in unsere umfangreiche Vorschau zu „The Devil in Me“.

Release: Wann erscheint The Devil in Me?

Während die ersten drei Episoden „Man of Medan“, „Little Hope“ sowie „House of Ashes“ allesamt Ende Oktober erschienen sind, haben sich Verantwortlichen hinter der Reihe bei „The Devil in Me“ für einen Termin im November entschieden.

Konkret sollten sich Fans der Reihe den 18. November 2022 rot in ihrem Kalender umkreisen. Dann erscheint der Horrortitel zeitgleich für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie den PC.