Pokémon GO – Nur noch 99 Pokémon fehlen bis zur Vollständigkeit!

Pokemon GO steht vor einer neuen Herausforderung: Der Pool unveröffentlichter Pokémon wird immer kleiner. Seit dem Start des Spiels im Juli 2016 hat sich die Anzahl der verfügbaren Pokémon kontinuierlich erhöht, doch nun sind es nur noch 99 Pokémon, die im beliebten Augmented-Reality-Spiel fehlen. Dies ist das erste Mal, dass die Zahl der unveröffentlichten Pokémon in den zweistelligen Bereich gefallen ist.

Mit der Einführung der Impidimp-Entwicklungslinie durch das Nagasaki Wild Area Event am 7. November 2025 hat sich die Gesamtanzahl der Pokémon im Spiel auf 926 erhöht. Insgesamt gibt es 1.025 Pokémon, die existieren. Die Herausforderung für Scopely, den Publisher des Spiels, besteht nun darin, diese verbleibenden Pokémon auf eine Weise zu integrieren, die die Spieler weiterhin begeistert.

Verfügbare Pokémon-Generationen

Welche Pokémon sind noch nicht verfügbar? Derzeit sind die Generationen 1, 2, 3, 5 und 6 vollständig in Pokémon GO integriert. Aus Generation 4 fehlen noch Arceus, Manaphy und Phione. Generation 7 hat nur noch wenige verbleibende Pokémon, während Generation 9, die Pokémon Karmesin und Purpur umfasst, mit 59 Pokémon die größte Anzahl unveröffentlichter Pokémon aufweist.

Auch Generation 8 hat noch einige ausstehende Pokémon, darunter Alcremie, Arctovish und Calyrex. Diese Pokémon fehlen noch und könnten in zukünftigen Updates eingeführt werden, um die Vielfalt im Spiel zu erhöhen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Zukunft von Pokémon GO

Was bedeutet das für die Zukunft von Pokémon GO? Trotz der geringeren Anzahl verfügbarer neuer Pokémon gibt es noch Hoffnung für die Zukunft. Viele Fans erwarten, dass die Hauptserien-Spiele, wie das kürzlich durchgesickerte Pokémon Wind und Welle, neue Pokémon einführen werden, die später in Pokémon GO integriert werden können.

Zudem gibt es noch zahlreiche Dynamax- und Mega-Entwicklungsvarianten bestehender Pokémon, die bisher nicht in Pokémon GO verfügbar sind. Diese könnten in zukünftigen Updates hinzugefügt werden und bieten somit weiteres Potenzial für spannende Inhalte.

Ein Blick auf die Statistik

Generation Fehlende Pokémon Gen 4 Arceus, Manaphy, Phione Gen 7 Magearna, Minior, Mimikyu, Pyukumuku, Silvally, Type: Null, Wishiwashi, Zeraora Gen 8 Alcremie, Arctovish, Arctozolt, und viele mehr Gen 9 Archaludon, Brambleghast, und viele mehr

Die Entwickler von Pokémon GO stehen also vor der Aufgabe, die verbleibenden Pokémon so in das Spiel zu integrieren, dass die Spieler weiterhin motiviert bleiben. Deine Meinung ist gefragt: Welche Pokémon wünschst du dir als nächstes in Pokémon GO und welche Features könnten das Spiel noch spannender machen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!