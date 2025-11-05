Pokemon Legends DLC-Update am 6. Nov 2025 – Neue Mega-Entwicklungen erwartet

Für Fans von Pokemon Legends Z-A gibt es spannende Neuigkeiten: Der Mega Dimensions DLC steht kurz vor einer neuen Enthüllung. Nachdem das Basisspiel am 16. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, hat die Pokemon Company bereits bestätigt, dass eine kostenpflichtige Erweiterung folgen wird. Am 6. November 2025 wird es weitere Informationen dazu geben.

Der kommende Mega Dimensions DLC

Was erwartet dich im Mega Dimensions DLC? Bereits im September 2025 wurde der Mega Dimensions DLC angekündigt, noch bevor das Basisspiel überhaupt veröffentlicht wurde. In der ersten Vorstellung bekamen Fans einen Einblick in zwei neue Mega-Entwicklungen von Raichu. Angesichts des Namens der Erweiterung und des Fokus des Basisspiels auf Mega-Entwicklungen ist zu erwarten, dass noch weitere neue Mega-Entwicklungen folgen werden.

Die Pokemon Company hat auf ihrem japanischen Twitter-Account angekündigt, dass am 6. November 2025 neue Details zum DLC veröffentlicht werden. Diese Ankündigung wird wahrscheinlich in Form eines neuen Trailers erscheinen, der auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Pokemon Company zu sehen sein wird. Der Trailer soll um 15:00 Uhr CET veröffentlicht werden.

Erwartungen an die neue Ankündigung

Wird das Veröffentlichungsdatum des DLCs bekannt gegeben? Da das Veröffentlichungsdatum des DLCs noch nicht feststeht, wäre es sinnvoll, dass der kommende Trailer das Startdatum enthüllt. Der DLC wird in zwei Teilen veröffentlicht, daher könnte Game Freak das Datum des ersten Teils ankündigen, während das zweite Datum noch unklar bleibt.

Es wird auch spekuliert, dass der Trailer neue Mega-Entwicklungen oder andere Pokemon zeigen könnte, die nicht im Basisspiel enthalten sind. Leaks deuten darauf hin, dass der DLC 138 zurückkehrende Pokemon und über ein Dutzend neue Mega-Entwicklungen umfassen wird. Es scheint also reichlich Material zu geben, das in dem Trailer präsentiert werden könnte.

Erfolg von Pokemon Legends: Z-A

Wie erfolgreich ist das Basisspiel bisher? Pokemon Legends: Z-A hat sich trotz einiger Kritik von Fans als großer Erfolg erwiesen. Bereits in der ersten Verkaufswoche wurden 5,8 Millionen Exemplare verkauft, was die Verkaufszahlen von Pokemon X und Y sowie Pokemon Let’s Go Pikachu und Let’s Go Evoli übertrifft. Zusätzlicher Inhalt könnte diese Zahlen weiter in die Höhe treiben, insbesondere wenn die kommenden Neuigkeiten genug zu bieten haben.

Das Spiel selbst hat aufgrund seines realistischen Kampfsystems und der Urbanität der Kalos-Region, die auf der französischen Stadt Paris basiert, Lob erhalten. Die Erweiterung der Mega-Entwicklungen, die erstmals in Pokemon X und Y eingeführt wurden, bietet ebenfalls einen nostalgischen Reiz für langjährige Fans.

Deine Meinung zählt!

Was erhoffst du dir von der neuen Ankündigung des Mega Dimensions DLC? Teile deine Gedanken und Erwartungen unten in den Kommentaren!