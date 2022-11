Spielzeit von The Devil in Me: So lange seid ihr mit dem Horrorspiel beschäftigt

Die eigenständige Episode The Devil in Me bietet den Abschluss der ersten Staffel der Dark Pictures Anthology von Entwickler Supermassive Games. In dem Staffelfinale wird ein Kamerateam in ein Mörderhaus gelockt, um dort von einem verrückten Killer nach und nach dezimiert zu werden.

Spielzeit und Umfang von The Devil in Me

Die Dark Pictures Anthology vereint voneinander unabhängige entscheidungsbasierte Story-Games, bei denen ihr als Spieler*in im Laufe der Handlung verschiedene Wege gehen könnt. Jede getroffene Entscheidung führt hierbei zu neuen Szenen und Situationen.

Im schlechtesten Fall kann bei einer schlechten Entscheidung sogar ein Charakter das Zeitliche segnen, wodurch dieser im weiteren Spielverlauf nicht mehr zur Verfügung steht. Aus diesem Grund bietet das Spiel einen sehr hohen Wiederspielwert, der die Spielzeit insgesamt deutlich verlängert.

Wie lange dauert The Devil in Me also? Bei dem Staffelfinale handelt es sich um die bislang umfangreichste Episode, bei der ihr am meisten Zeit einplanen solltet. Bei eurem ersten Durchgang könnt ihr mit rund sieben Stunden rechnen, je nachdem welche Abzweigungen ihr genommen, welche Wahl ihr getroffen oder wie intensiv ihr nach Geheimnissen gesucht habt.

Lohnt ein weiterer Durchlauf? Aufgrund des hohen Spielwert lohnt ein zweiter Durchlauf in jedem Fall, vor allem, wenn ihr mit euren zuvor getroffenen Entscheidungen alles andere als zufrieden seid.

Trophäenjäger werden sowieso mehrere Runs starten müssen, um die begehrte die Platintrophäe freizuschalten. Diese hängt nämlich ebenfalls von den verschiedenen Wegen ab, die ihr einschlagt. Die zusätzlichen Cutscenes wären außerdem eine zusätzliche Belohnung, gerade, wenn man das Ganze gemeinsam mit Freunden erlebt.

Da ihr für Platin mehrere Enden, Situationen und Szenen erleben und zudem alle Sammelgegenstände finden müsst, solltet ihr in diesem Fall mindestens mit einer Spielzeit von 14 Stunden rechnen. Euer zweiter Durchgang wird aufgrund eurer Erfahrungen aber womöglich sogar etwas schneller beendet sein.

Dennoch sollte euch bewusst sein, dass jede von euch getroffene Entscheidung tödlich sein kann und somit das Scheitern einer Trophäe bedeutet. Achtet also auf eure Schritte und trefft eure Entscheidungen mit Bedacht!