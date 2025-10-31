Activision streicht Pre-Order-Bonus für Call of Duty Black Ops 7 – Fans enttäuscht

Activision hat kürzlich eine kontroverse Entscheidung getroffen, die in der Gaming-Community für viel Gesprächsstoff sorgt. Der Pre-Order-Bonus für Call of Duty: Black Ops 7, der ursprünglich versprochen wurde, wurde nun gestrichen. Diese Entscheidung basiert auf „Änderungen im Inhaltsansatz“ zwischen dem 2024 veröffentlichten Call of Duty: Black Ops 6 und dem kommenden Black Ops 7. Viele Fans, die sich auf die exklusiven Inhalte gefreut hatten, zeigen sich enttäuscht, da die Bonus-Inhalte nun nicht mehr in Call of Duty: Black Ops 7 nutzbar sein werden, sondern nur noch in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone.

Call of Duty: Black Ops 7 und die Änderungen im Spielansatz

Warum hat Activision den Pre-Order-Bonus entfernt? Die Entscheidung, den Pre-Order-Bonus zu streichen, steht im Einklang mit Activisions Bemühungen, die Serie zu ihren Wurzeln zurückzuführen. In den letzten Wochen wurden umfangreiche Änderungen an der Spielmechanik vorgenommen, darunter auch die Abschaffung von Skill-basiertem Matchmaking zugunsten eines traditionelleren Systems. Diese Rückbesinnung auf die Ursprünge der Serie bedeutet auch das Ende von übertriebenen kosmetischen Gegenständen und Markenkooperationen, die in den letzten Jahren zunehmend Einzug gehalten hatten.

Zusätzlich zu diesen Änderungen hat Activision den „Carry Forward“-Ansatz gestrichen, der es Spielern erlaubte, kosmetische Gegenstände von einem Spiel zum nächsten zu übertragen. Diese Entscheidung hat viele Fans verärgert, die sich auf den Einsatz ihrer Reznov-Skins in Black Ops 7 gefreut hatten. Dennoch bleibt die Möglichkeit bestehen, diese Skins in Warzone und Black Ops 6 zu nutzen, sofern eine Vorbestellung bis zum 14. November 2025 erfolgt.

Ein Blick auf die Entwickler und das Spiel

Wer steht hinter der Entwicklung von Black Ops 7? Call of Duty: Black Ops 7 wird von den Studios Treyarch und Raven Software entwickelt. Treyarch, bekannt für ihre Arbeit an der Black Ops-Serie, hat sich einen Namen als einer der Hauptentwickler der Call of Duty-Spiele gemacht. Das Studio, das 1996 gegründet und 2001 von Activision übernommen wurde, ist maßgeblich für den Erfolg der Black Ops-Reihe verantwortlich. Raven Software, ebenfalls ein bekannter Name in der Branche, unterstützt Treyarch bei der Entwicklung dieses mit Spannung erwarteten Titels.

Black Ops 7 wird am 14. November 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Das Spiel setzt die Geschichte um David Mason fort, der die Hauptfigur in einem Nachspiel von Call of Duty: Black Ops II ist. Mit einem starken Fokus auf die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, einschließlich traditionellem Gameplay, verspricht Black Ops 7 eine spannende und authentische Erfahrung für alle Call of Duty-Fans.

Reaktionen der Community und Zukunftsaussichten

Wie reagiert die Community auf diese Veränderungen? Die Reaktionen der Community auf die neuesten Entwicklungen bei Call of Duty: Black Ops 7 sind gemischt. Während einige die Rückkehr zu einem traditionelleren Spielansatz begrüßen, sind andere enttäuscht über die Streichung der versprochenen kosmetischen Boni. Der Verzicht auf den Pre-Order-Bonus und die damit verbundenen exklusiven Inhalte hat eine Welle der Enttäuschung ausgelöst, insbesondere bei langjährigen Fans der Serie, die sich auf diese zusätzlichen Inhalte gefreut hatten.

Die Entwickler hoffen jedoch, dass die langfristigen Änderungen das Spielerlebnis verbessern und die Community wieder stärker einbinden werden. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung und weiteren Updates, die sicherlich folgen werden, bleibt es spannend zu beobachten, wie sich das Spiel und die Reaktionen der Community entwickeln werden.

Wie siehst du die Entscheidung von Activision, den Pre-Order-Bonus zu streichen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!