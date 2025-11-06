GTA Online kündigt Mansions-DLC an – Was erwartet dich ab Dezember 2025?

Rockstar Games hat die ersten Details und einen Screenshot für das kommende Mansions-DLC in GTA Online veröffentlicht. Der Release-Termin wurde fast bestätigt und steht kurz bevor.

In ihrem neuesten Event Week Newswire-Post, der während Protesten vor ihren Büros veröffentlicht wurde, gibt Rockstar uns einen Screenshot und einen kleinen Einblick in das nächste Update. Unter dem Motto „Get Ready to Move Up in the World“ wird angekündigt, dass der erste In-Game-Teaser zu den Mansions in GTA Online nächste Woche zu erwarten ist, wahrscheinlich am Donnerstag.

Was beinhaltet das neue Mansions-DLC?

Was erwartet dich im neuen DLC? Laut Rockstar wird Raf, ein Charakter im Spiel, dich nächste Woche über neue luxuriöse Immobilien in Los Santos informieren. Diese Teaser, die Bauarbeiten im Spiel zeigen, wurden bereits von Dataminern entdeckt, sodass du mehr darüber erfahren kannst, was dich erwartet.

Der veröffentlichte Screenshot zeigt eine der Baustellen, die ab nächster Woche im Spiel zu sehen sein wird. Es gibt außerdem ein Schild von Prix Luxury Real Estate, der neuen Firma, die diese Luxusimmobilien verkauft.

Wann erscheint das Mansions-DLC?

Wann kannst du die neuen Inhalte erwarten? Rockstar hat den Veröffentlichungstermin fast genau verraten. Der aktuelle GTA+ Monat hat heute begonnen und endet am Montag, den 8. Dezember 2025. Da GTA Online-Updates immer dienstags erscheinen und GTA+ Monate typischerweise donnerstags enden, wird das Mansions-Update am Dienstag, den 9. Dezember 2025 veröffentlicht.

Seit dem Sommer-Update von GTA Online, Money Fronts, wissen wir, dass Rockstar plant, endlich den Kauf von teuren Luxusimmobilien in Los Santos zu ermöglichen. Jetzt sind es nur noch wenige Wochen bis zur Veröffentlichung, die möglicherweise das große Finale der GTA Online-Updates darstellen könnte.

Deine Meinung ist gefragt!

Wie stehst du zu den neuen Villen in GTA Online? Wie viel denkst du, werden diese neuen Immobilien kosten? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit. Natürlich halten wir dich hier auf dem Laufenden, falls Rockstar weitere Informationen zu den Villen und GTA Online teilt.

Wie fühlst du dich über die Möglichkeit, Villen in GTA Online im Dezember zu kaufen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!