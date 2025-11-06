Solidarität vor Rockstar – Entwicklermassenproteste ziehen politische Aufmerksamkeit an

In einer beeindruckenden Demonstration der Solidarität haben Entwickler, die kürzlich von Rockstar Games entlassen wurden, erneut vor dem Hauptentwicklungsstudio von GTA 6 protestiert. Dieses Mal wurden Fotos und Videos von der Menge aufgenommen, die jene unterstützt, die am vergangenen Donnerstag ihre Jobs verloren haben. Die lauten Proteste dieser Entwickler und Gewerkschaftsmitglieder haben nun auch die Aufmerksamkeit von Politikern erregt.

Proteste vor Rockstars Büro

Was geschah am 6. November 2025 in Edinburgh? Am Nachmittag des 6. Novembers 2025 versammelte sich eine Menschenmenge vor dem Büro von Rockstar North im Barclay House in Edinburgh. Anwesend waren Entwickler, Gewerkschaftsorganisatoren, Unterstützer und viele mehr. Die Versammlung hielt Schilder und Banner hoch, um denjenigen, die vorbeikamen, die Botschaft zu vermitteln. Ursprünglich sollte der Protest nur eine Stunde dauern, jedoch zog er sich über zwei Stunden hin.

Die Schilder trugen zahlreiche treffende Rockstar-bezogene Botschaften. „Die Pinkertons grüßen euch“ bezieht sich auf die berüchtigte Agentur aus Red Dead Redemption 2. „Sag Entschuldigung, sei nett!“ ist eine Phrase, die in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem inoffiziellen Motto von Rockstar geworden ist, das in Spielen, auf Merchandise und in den aktuellen Community-Richtlinien auftaucht. „Sag Entschuldigung! Sei nett! Setz dich für Arbeiterrechte ein!“ wurde auch von den Protestierenden skandiert.

Reaktionen der Entwickler

Wie fühlen sich die betroffenen Entwickler? GTA Base sprach mit einigen der Protestteilnehmer, die an GTA 6 gearbeitet hatten. Einer von ihnen erzählte, dass er zu einem Treffen am Donnerstagmorgen eingeladen wurde, welches als Catchup-Meeting angekündigt war. In diesem Meeting wurde er darüber informiert, dass er entlassen werde, ohne dass Beweise vorgelegt wurden. Er wurde gebeten, das Gebäude zu verlassen.

Politische Aufmerksamkeit

Welche politischen Reaktionen gibt es? Mit der Gewerkschaft, die die Entlassungen als illegal bezeichnet und unermüdlich auf Wiedereinstellung drängt, ist es wenig überraschend, dass auch höhere Stellen aufmerksam werden. GTA Base sprach mit dem schottischen Parlamentsmitglied Ross Greer. Er äußerte sich folgendermaßen zu der Angelegenheit:

Green MSPs werden das Kulturkomitee des Parlaments bitten, dies zu untersuchen, da Rockstar eine der größten wirtschaftlichen und kulturellen Erfolgsgeschichten Schottlands ist, aber es sind die Arbeiter, die diesen Erfolg schaffen – nicht die Chefs. Dies ist ein Unternehmen, dessen schlechte Beschäftigungspraktiken seit langem bekannt sind, daher stehen die Scottish Greens gerne an der Seite der Arbeiter, um zu bekommen, was ihnen zusteht.

Weitere Proteste und Unterstützung

Was ist mit den Protesten in London? Am Morgen des 6. Novembers 2025 hielt die IWGB auch einen Protest vor dem Londoner Büro von Take-Two ab. Trotz einer kleinen Menschenmenge gab es viel Aktivität und Lärm. Mitarbeitererklärungen wurden über Megafone vorgelesen, während Rauchfackeln die Luft füllten. Der Gehweg direkt vor dem Haupteingang des Büros war mit Kreidebotschaften bedeckt.

Ein humorvolles Schild, das gesichtet werden konnte, lautete: „Alles, was du tun musstest, war, das verdammte Gesetz zu befolgen, Rockstar“, komplett mit Big Smokes Hut. Dies ist ein offensichtlicher Rückgriff auf die ikonische Zeile aus GTA San Andreas.

Am Montag, dem 3. November 2025, schloss sich auch die große Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA der Unterstützung der ehemaligen Rockstar-Mitarbeiter an. Zudem gab die UTAW eine Erklärung ab, in der sie die betroffenen Arbeiter unterstützte.

Was denkst du über die aktuellen Ereignisse rund um Rockstar Games? Teile deine Meinung in den Kommentaren!