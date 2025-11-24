Dan Houser enthüllt neue Projekte bei Absurd Ventures und setzt auf KI-Einsatz

Dan Houser, Mitbegründer von Rockstar Games und ehemaliger leitender Kreativdirektor, hat kürzlich sein erstes Live-Fernsehinterview gegeben. Nachdem er über 25 Jahre lang kaum Interviews gegeben hatte, überrascht der plötzliche Anstieg an öffentlichen Auftritten viele Fans. Houser besuchte die britische Show „Sunday Brunch“ am 23. November 2025, um über seine neuesten Projekte und die Zukunft der Videospielindustrie zu sprechen.

Ein Blick in die Vergangenheit und Zukunft

Wie begann Dan Housers Karriere bei Rockstar Games? Houser erzählte in dem Interview, dass er 1995 bei BMG Interactive begann, wo er sich stark für das Spiel „Race’n’Chase“ interessierte, das später als „Grand Theft Auto“ veröffentlicht wurde. Gemeinsam mit seinem Bruder Sam Houser gründete er 1998 Rockstar Games und entwickelte ikonische Titel wie die Grand Theft Auto-Serie und Red Dead Redemption.

Wie sieht Houser die Zukunft der Videospiele? Angesichts der Fortschritte in der KI-Technologie sieht Houser zwei mögliche Wege für die Zukunft der Spieleindustrie: Entweder wird es kreativ und interessant oder es wird sich zu sehr auf Gewinnmaximierung konzentrieren. Beide Wege könnten gleichzeitig existieren.

Neue Projekte bei Absurd Ventures

Welche neuen Projekte verfolgt Dan Houser mit Absurd Ventures? Nach seinem Ausscheiden bei Rockstar Games im Jahr 2020 gründete Houser 2021 Absurd Ventures. Diese Firma zielt darauf ab, neue Universen in verschiedenen Medien zu schaffen, darunter Videospiele, Bücher und Comics.

Housers erstes Buch, „A Better Paradise“, entstand während der Pandemie 2020 und ist Teil eines größeren Universums, das auch eine Audio-Dramaserie umfasst. Ein Videospiel basierend auf diesem Universum befindet sich seit 18 Monaten in der Entwicklung.

Künstliche Intelligenz in Spielen

Welche Rolle spielt KI in Housers neuen Projekten? Houser erklärt, dass KI ein zentrales Element in der Erzählung von „A Better Paradise“ ist. In der Entwicklung des Spiels wird KI experimentell eingesetzt, aber Houser betont, dass KI noch nicht alle Probleme lösen kann. Er zeigt sich gespannt, wie die letzten Herausforderungen der KI-Entwicklung gemeistert werden könnten.

Mit Absurd Ventures strebt Houser danach, neue kreative Wege zu gehen und Geschichten in unterschiedlichen Formaten zu erzählen. Die Firma plant, das „Absurdaverse“ mit Animationen und einem actiongeladenen Abenteuerspiel zu erweitern.

