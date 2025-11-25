Black Ops 7 Saisonstart – Schnellerer Battle Pass und Rückkehr bekannter Maps

Call of Duty: Black Ops 7, der neueste Titel der beliebten Shooter-Reihe, steht kurz vor dem Start seiner ersten Saison am 4. Dezember 2025. Entwickelt von Treyarch und Raven Software, bringt der Titel bedeutende Änderungen im Battle Pass-System mit sich, die speziell auf die Wünsche der Fans abgestimmt sind. Viele von euch haben sich darüber beschwert, dass der Fortschritt in früheren Spielen zu viel Zeit in Anspruch nahm. Diese Saison wird anders, da Treyarch verspricht, das System einfacher und zugänglicher zu gestalten.

Wichtige Änderungen am Battle Pass

Was sind die neuen Features im Battle Pass? Eine der bedeutendsten Änderungen, die mit der neuen Saison eingeführt werden, ist die Verkürzung der Abschlusszeiten des Battle Passes. Treyarch hat angekündigt, dass die Spieler nun schneller Belohnungen erhalten können, was eine befriedigendere Spielerfahrung schaffen soll. Zudem werden in den ersten Seiten des Passes weniger Tiers vorhanden sein, sodass du schneller vorankommen kannst.

Ein weiteres Highlight ist die Einführung von Battle Pass Tokens, die du über die täglichen Herausforderungen verdienen kannst. Diese Herausforderungen sind nicht nur im Multiplayer, sondern auch in der Koop-Kampagne und dem Endgame verfügbar. Laut Treyarch sind diese Tokens an bestimmten Tagen erhältlich und du kannst sie sofort nach dem Freischalten verwenden.

Rückkehr ikonischer Karten

Welche Karten kehren in Season 1 zurück? Neben den Änderungen am Battle Pass dürfen sich Fans auch auf die Rückkehr einiger beliebter Karten freuen. Die Roadmap für die erste Saison bestätigt, dass Meltdown, Standoff und Fringe wieder verfügbar sein werden. Fringe wird allerdings erst mit dem Season 1 Reloaded Update, das etwa einen Monat nach Saisonbeginn erscheint, hinzugefügt.

Diese Karten sind für viele von euch ein Highlight der Serie und bieten die Möglichkeit, nostalgische Momente in neuer Grafikpracht zu erleben. Die Rückkehr dieser Karten zeigt Treyarchs Engagement, sowohl neue als auch langjährige Fans zu begeistern.

Mixed Rezeption trotz Verbesserungen

Wie sind die bisherigen Reaktionen auf Black Ops 7? Trotz der positiven Änderungen im Battle Pass und der Rückkehr klassischer Karten hat Call of Duty: Black Ops 7 gemischte Reaktionen erhalten. Mit einer Nutzerwertung von nur 1,7 auf Metacritic gilt es als das schlechtestbewertete Call of Duty-Spiel aller Zeiten. Viele der negativen Bewertungen beziehen sich auf die neue Koop-Kampagne, während der Multiplayer-Modus überwiegend gelobt wird.

Interessanterweise liegt die Kritikerwertung mit 69 deutlich höher, was auf die unterschiedlichen Erwartungen und Erfahrungen zwischen Kritikern und Spielern hinweist. Treyarch hat betont, dass sie kontinuierlich an Verbesserungen arbeiten, um eure Spielzeit noch lohnenswerter zu gestalten.

Was hältst du von den Änderungen im Battle Pass und der Rückkehr der klassischen Karten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!