Trophäen in The Devil in Me: Leitfaden für Platin

Wollt ihr alle Trophäen und vor allem die begehrte Platin-Trophy in The Devil in Me ergattern, müsst ihr ein wahrer Überlebenskünstler sein und zudem gleich mehrere Durchgänge in dem Horrorhaus wagen. Welche Herausforderungen ihr erfüllen müsst, erklären wir euch in diesem Guide-Leitfaden für Platin.

The Devil in Me: Die komplette Trophäenliste zum Horrortitel

Insgesamt gibt es in „The Devil in Me“ 31 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen. Nur wenn ihr alle 30 Trophäen errungen habt, erhaltet ihr schließlich die Platin-Trophäe.

Die Aufteilung der PlayStation-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

4x Gold

17x Silber

9x Bronze

Wie schwer ist Platin? Kurz zusammengefasst ist Platin in „The Devil in Me“ zwar nicht sonderlich schwer zu erreichen, dennoch müsst ihr so einige Zeit in den Titel investieren und dabei eine ordentliche Portion Konzentration mitbringen.

In jedem Fall müsst ihr euch auf mehrere Durchgänge einstellen, da ihr wie auch bei den anderen Episoden mit dem jeweiligen Charakter unterschiedliche Situationen überleben und zudem verschiedene Enden erleben müsst. Außerdem gilt es die Beziehungen zwischen den Figuren auf eine bestimmte Art und Weise auszubauen.

Viele Collectibles: Da ihr für Platin alle Sammelgegenstände in „The Devil in Me“ finden müsst, solltet ihr euch in allen Schauplätzen besonders gut umschauen. Zwar erwarten euch fast ausschließlich sehr begrenzte und lineare Levelschläuche, dennoch sind die Collectibles oft in den hintersten Ecken versteckt. Vor allem die kleinen Oboloi sind sehr leicht zu übersehen, weshalb ihr die eine oder andere Münze im ersten Anlauf möglicherweise übersehen werdet.

Mit wie viel Spielzeit sollte ich planen? Bei eurem ersten Durchgang könnt ihr mit einer ungefähren Spielzeit von rund sieben Stunden rechnen. Macht ihr euch zusätzlich auf die Suche nach den unterschiedlichen Sammelgegenständen, werdet ihr wohl noch ein wenig länger benötigen.

Möchtet ihr zudem die Platin-Trophäe erhalten, müsst ihr „The Devil in Me“ mindestens zweimal durchspielen und dabei einmal alle fünf Charaktere überleben und einmal alle sterben lassen. Somit könnt ihr mit einer Gesamtspielzeit von rund 14 Stunden rechnen. Allerdings werdet ihr im zweiten Durchlauf wohl etwas schneller durch das Horrorhaus gelangen, wodurch ihr ein wenig Zeit wieder gutmachen könnt. Dennoch kann schon nur ein Fehler euer Unterfangen zum Scheitern verurteilen. Achtet deshalb genau auf eure Schritte!

The Devil in Me: Die Platin-Trophäe

Alle Trophäen für „The Devil in Me“ auf der PS4 und PS5 haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Der Architekt – Alle Trophäen erhalten.

Gold-Trophäen

Wir hoffen, es hat Ihnen hier gefallen – Solostory abgeschlossen.

– Solostory abgeschlossen. Glückliches Ende – Alle haben überlebt.

– Alle haben überlebt. Ermittler – Alle silber gerahmten Geheimnisse gefunden.

– Alle silber gerahmten Geheimnisse gefunden. Tatortfotograf – Alle Motive für Mark gefunden.

Silber-Trophäen

Unglückliches Ende – Keiner hat überlebt.

– Keiner hat überlebt. Unter Strom – Alle Sicherungskästen wurden repariert.

– Alle Sicherungskästen wurden repariert. Teufelskerl – Alle Visitenkarten Du’Mets gefunden.

– Alle Visitenkarten Du’Mets gefunden. Ich mag Geld – 200 Oboloi gefunden.

– 200 Oboloi gefunden. Kamerascheu – Alle schwarz gerahmten Bilder gefunden.

– Alle schwarz gerahmten Bilder gefunden. Fotogen – Alle weiß gerahmten Bilder gefunden.

– Alle weiß gerahmten Bilder gefunden. Sammler – Alle Geheimnisse gefunden.

– Alle Geheimnisse gefunden. Glücklicheres Ende – Der Hund hat die Insel lebend verlassen.

– Der Hund hat die Insel lebend verlassen. Phönix – Charlie hat den Brennofen überlebt.

– Charlie hat den Brennofen überlebt. Scherben bringen Glück – Kate und Jamie sind der Glasfalle entkommen.

– Kate und Jamie sind der Glasfalle entkommen. 0451 – Jamie hat den Sicherungskasten wieder in Gang gesetzt.

– Jamie hat den Sicherungskasten wieder in Gang gesetzt. Funken – Jamie und Erin haben sich geküsst.

– Jamie und Erin haben sich geküsst. Darf ich den Hund streicheln? – Ja, du darfst den Hund streicheln.

– Ja, du darfst den Hund streicheln. Nächster Versuch – Kate und Mark haben es noch einmal miteinander versucht.

– Kate und Mark haben es noch einmal miteinander versucht. Ausgelöscht – Jamie hat sich selbst in der Glasfalle geopfert.

– Jamie hat sich selbst in der Glasfalle geopfert. Entzündet – Jamie hat Erin aus dem Erstickungsraum gerettet.

– Jamie hat Erin aus dem Erstickungsraum gerettet. Bitte lächeln! – Ein Foto von jedem Crewmitglied geschossen.

Bronze-Trophäen

Mörderburg – Prolog abgeschlossen.

– Prolog abgeschlossen. Praktisch – Alle Inventargegenstände gefunden.

– Alle Inventargegenstände gefunden. Horch! – Mark hat den Leuchtturm in Gang gekriegt.

– Mark hat den Leuchtturm in Gang gekriegt. Schuldig – Die Crew hat Charlie nicht vertraut und er musste dafür büßen

– Die Crew hat Charlie nicht vertraut und er musste dafür büßen Preisverdächtig – Kate ist auf Du’Mets Schauspiel hereingefallen

– Kate ist auf Du’Mets Schauspiel hereingefallen Der ewige Kreislauf – Mark hat getan, was Du’Met von ihm wollte

– Mark hat getan, was Du’Met von ihm wollte Ein fester Händedruck – Charlies Hand wurde zerquetscht

– Charlies Hand wurde zerquetscht Bis dass der Tod uns scheidet, Teil 2 – Jeff und Marie mussten sich beim Sterben zusehen

– Jeff und Marie mussten sich beim Sterben zusehen Na dann Prost! – Charlie behielt während des Abendessens die Kontrolle

„The Devil in Me“ ist am 18. November 2022 für PS4 und PS5 erschienen. Möchtet ihr mehr zu dem Titel erfahren, findet ihr alle wichtigen Infos auf unserer Themenseite.