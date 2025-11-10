Fallout 4 Anniversary sorgt für Frust – Bethesda arbeitet an Lösungen

Fallout 4: Anniversary Edition hat bei einigen Spielern für Frustration gesorgt. Seit der Veröffentlichung am 10. November 2025 berichten mehrere Nutzer von Problemen, die das Spielerlebnis beeinträchtigen. Während viele das Spiel ohne Schwierigkeiten genießen, gibt es Berichte über Abstürze und Startprobleme.

Häufige Probleme der Anniversary Edition

Was sind die größten Herausforderungen? Ein zentrales Problem ist das Creations-Menü, das Spieler aus dem Spiel wirft. Zudem kann das Beenden auf den Desktop zu einem Absturz führen. Einige Nutzer berichten, dass das Spiel gar nicht erst startet. Besonders betroffen sind diejenigen, die Mods verwenden, was zu Kompatibilitätsproblemen führen kann.

Interessanterweise treten diese Probleme auch bei Spielern auf, die keine der speziellen Anniversary-Upgrades gekauft haben. Bethesda hat darauf reagiert und arbeitet an Lösungen, um diese Schwierigkeiten zu beheben. Bis dahin wird empfohlen, Mods zu deaktivieren, um das Spiel genießen zu können.

Reaktionen von Bethesda und der Community

Wie reagiert Bethesda auf die Probleme? Bethesda hat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie angeben, das Problem mit dem Creations Club Inhalt aktiv zu untersuchen. Laut Bethesda kann es nach dem Kauf der Creations Bundle oder Anniversary Edition zu Verzögerungen bei der Darstellung der Inhalte in deinem Account kommen. Es wird erwartet, dass die meisten Probleme bald behoben sein werden.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

In der Community sorgt das für gemischte Reaktionen. Einige Fans nehmen es mit Humor, wie ein Kommentar auf Reddit zeigt, der besagt, dass das Spiel an seinem Jubiläum zu brechen typisch für Bethesda sei. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten gibt es viel Vorfreude auf kommende Inhalte und Updates im Fallout-Universum.

Ein Blick in die Zukunft der Fallout-Serie

Was erwartet die Fans in den kommenden Wochen? Neben den aktuellen Herausforderungen gibt es spannende Neuigkeiten für Fallout-Fans. Die Fallout-Serie bleibt in Bewegung mit der bevorstehenden Veröffentlichung des Burning Springs Updates für Fallout 76 im Dezember 2025. Dieses Update wird neue NPCs und Inhalte einführen, die das Spielerlebnis bereichern.

Zusätzlich wird die zweite Staffel der Fallout-TV-Serie die Zuschauer nach New Vegas führen, was für viele Fans ein Highlight darstellt. Trotz der Probleme mit der Anniversary Edition bleibt die Fallout-Serie ein fester Bestandteil der Gaming-Welt mit zahlreichen neuen Inhalten, die in naher Zukunft erscheinen werden.

Wie stehst du zu den aktuellen Problemen der Anniversary Edition? Teile deine Meinung in den Kommentaren!