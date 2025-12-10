Saros bei den Game Awards 2025 – Neuer Trailer der Returnal-Macher erwartet!

Mit der offiziellen Bestätigung durch PlayStation ist es nun sicher: Saros, das nächste große PS5-Exklusivspiel von Housemarque, wird bei den The Game Awards 2025 am 11. Dezember 2025 enthüllt. Das Studio, das bereits mit Returnal einen Überraschungshit landete, will mit Saros an diesen Erfolg anknüpfen – und erste Details deuten darauf hin, dass ihnen das gelingen könnte.

Bereits beim State of Play am 12. Februar 2025 wurde Saros erstmals vorgestellt. Seitdem wächst die Spannung rund um das Spiel kontinuierlich. Jetzt wird bei den Game Awards ein neuer Trailer oder sogar der Start der Vorbestellungen erwartet – nur wenige Monate vor dem offiziellen Release.

Was erwartet dich in Saros?

Welche Features bringt Saros im Vergleich zu Returnal? Laut Creative Director Gregory Louden handelt es sich bei Saros um die „ultimative Weiterentwicklung“ des Gameplays, das bereits Returnal ausgezeichnet hat. Auch hier stehen wieder Roguelike-Mechaniken im Zentrum, kombiniert mit Bullet-Hell-Elementen und einer düsteren Sci-Fi-Atmosphäre.

Besonders interessant ist die neue Spielmechanik: ein Energie absorbierender Schild, der neue taktische Möglichkeiten im Kampf eröffnet. Zudem verspricht das Spiel eine deutlich größere und abwechslungsreichere Welt als sein spiritueller Vorgänger. Die Geschichte folgt dem Soldaten Arjun Devraj, der auf einem fremden Planeten in einer Zeitschleife gefangen ist – auf der Suche nach einer vermissten Person.

Gameplay-Elemente im Überblick

Welche Gameplay-Bestandteile wurden bisher bestätigt? Schon jetzt sind viele zentrale Features von Saros bekannt. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Roguelike-Struktur mit permanenter Progression

Bullet-Hell-Kämpfe mit neuem Schild-System

Größere, offenere Spielwelt

Story mit Zeitschleifen-Thematik

Upgrades, die zwischen Runs erhalten bleiben

Diese Progressionsmechanik dürfte für viele Spieler attraktiv sein, da sie den typischen Frustfaktor klassischer Roguelikes abmildert. Der Slogan „come back stronger“ unterstreicht diesen Aspekt.

Releasetermin, Plattform und mögliche Editionen

Wann erscheint Saros und auf welchen Plattformen? Aktuell ist Saros als PS5-exklusiv angekündigt und wird am 20. März 2026 veröffentlicht. Eine Portierung auf PC oder Xbox ist nicht ausgeschlossen, aber derzeit nicht bestätigt.

Version Plattform Release Status Saros (Standard) PS5 20. März 2026 Bestätigt Saros (vermutlich Deluxe) PS5 20. März 2026 Gerüchte (Taiwan-Rating)

Die taiwanesische Altersfreigabe für zwei unterschiedliche Versionen deutet darauf hin, dass es möglicherweise eine Standard- und eine Deluxe-Edition geben wird. Details hierzu könnten bereits im Rahmen der Game Awards gezeigt werden.

Was können wir bei den Game Awards 2025 erwarten?

Welche Enthüllungen sind am 11. Dezember 2025 möglich? Da schon jetzt viele Informationen zu Saros bekannt sind, könnte der kommende Auftritt vor allem dazu dienen, neue Spielszenen zu präsentieren oder die Vorbestellungen offiziell zu starten. Möglich wären außerdem:

Ein neuer Story-Trailer mit Gameplay

Enthüllung der Vorbestellboni

Details zu den verschiedenen Editionen

Einblicke in neue Spielmechaniken

Ein erster Teaser, der bereits auf Twitter veröffentlicht wurde, ließ zwar wenig erkennen, doch Brancheninsider vermuten, dass Sony hier einen großen Auftritt plant – schließlich ist Saros einer der prominentesten PS5-Titel des Jahres 2026.

Rückblick auf Housemarques Erfolg mit Returnal

Warum gilt Saros als Hoffnungsträger auf der PS5? Housemarques Returnal wurde 2022 bei den BAFTAs als Best Game ausgezeichnet und zählt bis heute zu den innovativsten Exklusivtiteln der PS5. Der Erfolg ist vor allem auf das präzise Gameplay und die dichte Atmosphäre zurückzuführen.

Saros baut genau auf dieser Grundlage auf, erweitert sie aber um neue Systeme und eine emotionale Story. Dass die Entwickler dabei nicht einfach ein Returnal 2 machen, sondern etwas Eigenständiges versuchen, spricht für den Anspruch des Studios.

Ein starkes Jahr für PS5-Exklusivtitel

Welche weiteren PS5-Spiele wurden für die Game Awards 2025 bestätigt? Neben Saros wird auch Phantom Blade Zero mit einem neuen Trailer und Release-Datum vertreten sein. Beide Titel zeigen, dass Sony auch 2026 stark auf exklusive Inhalte setzt, um die Attraktivität der PS5 weiter zu steigern.

Obwohl viele Sony-Titel mittlerweile auch für den PC erscheinen, bleibt die Konsole das primäre Zuhause für diese Spiele – zumindest zum Launch. Wer also auf neue, ambitionierte Exklusivtitel wartet, sollte die Game Awards nicht verpassen.

Was denkst du über Saros? Glaubst du, es wird Returnal noch übertreffen?