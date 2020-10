Super Nintendo World: Freizeitpark öffnet 2021 die Pforten – Universal Studios Japan

Einige von euch werden sicherlich schon mitbekommen haben, dass Nintendo gemeinsam mit den Universal Studios Japan an einem hauseigenen Themenpark bastelt, der sich voll und ganz auf Super Mario bezieht. Jetzt ist es final: Der Freizeitpark Super Nintendo World eröffnet hochoffiziell im Frühling 2021.

Die Eröffnung musste wegen der COVID-19-Pandemie verschoben werden, doch nun wissen wir, wann die Verantwortlichen starten können.

Der Standpunkt von Super Nintendo World bezieht sich auf Osaka in Japan. Falls ihr also nächstes Jahr nach Japan verreist, könnt ihr dem Freizeitpark dann einen Besuch abstatten.

Das Besondere an dem Themenpark ist, dass alle Besucher zu einem interaktiven Spiel eingeladen werden. Der gesamte Aufenthalt wird also spielerisch, wie wir es von Nintendo gewohnt sind, begleitet. So erhält jeder eine Art Armband, das die Daten vor Ort sammelt und auswertet. Beispielsweise sammelt man Münzen oder kommt mit anderen Besuchern zum Bosskampf gegen Bowser zusammen.

Mehr dazu und einiges an Bewegtbildmaterial könnt ihr hier einsehen:

Nintendo: Trailer zum Themenpark Super Nintendo World, Besucher erhalten Gadget vor Ort

Würdet ihr den Freizeitpark besuchen oder wäre das eher nichts für euch? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!