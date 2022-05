Streaming-Krieg: Disney+ kommt Netflix und Amazon Prime Video immer näher

Der Kampf der Streamingdienste nimmt neue Züge an: Während Netflix zuletzt erstmals in der Geschichte des VoD-Dienstes einen Rückgang der Abonnentenzahlen vermelden musste, legt gleichzeitig Konkurrent Disney kräftig zu.

Nach den jüngsten Quartalzahlen des Konzerns kann der neue US-amerikanische Streamingdienst Disney+ am heiß umkämpften Markt über 33 Prozent auf weltweit nun 137,7 Millionen zahlenden Kunden zulegen. Die Gründe dürften nicht zuletzt an den beliebten Star Wars-Serien wie auch an dem wachsenden Marvel-Universum liegen.

Damit verkürzt der Disney-Konzern seinen Abstand zum Marktführer Netflix – und das, obwohl Disney+ noch immer nicht überall in der Welt zur Verfügung steht, im Gegensatz zu Netflix und Prime Video.

Netflix hat weiterhin mit insgesamt 221,64 Millionen Kunden weltweit die Nase vorn, gefolgt von Amazon Prime Video mit 175 Millionen Kunden weltweit.

Die derzeit nur in den USA erhältlichen weiteren VoD-Anbieter HBO Max (mit 76,8 Mio.), der zu Disney gehörige Hulu (mit 45,6 Mio). und Paramount+ mit 39,6 Mio. Kunden runden weiterhin konkurrenzlos die Liste der Top 10 der US-Streamingdienste ab.

Neue Streaminganbieter erobern deutschen Markt

Doch auch diese Anbieter planen schon jetzt, den internationalen Markt zu erobern und ihr Angebot massiv auszubauen. In Deutschland etwa gehen Peacock und HBO Max eine Kooperation mit Sky Deutschland ein, wo schon jetzt die eigenproduzierten Serien und Filme von Peacock abrufbar sind.

Gleichzeitig hat Paramount+ seinen Deutschlandstart noch für dieses Jahr bekannt gegeben, so dass künftig sämtliche Star Trek-Produktionen idealerweise hier abrufbar sein werden, gehört das beliebte Franchise doch zum Konzern. Der überraschende Abzug von Star Trek: Discovery bei Netflix zählt bereits zu den Vorbereitungen und sorgte besonders bei den deutschen Trekkies für reichlich Unmut. Das Studio reagierte schnell und zeigte kurzfristig die neue Staffel mit einiger Verzögerung zum US-Start beim hauseigenen, werbefinanzierten Pluto.TV-Anbieter.

Wann wir die von vielen Fans gefeierte neue Serie Star Trek: Strange New World nach einem fulminanten US-Start endlich auch in Deutschland bei Paramount+ zu sehen bekommen, steht noch immer nicht fest.

Derweil hat der US-YouTuber Benji Sales zum Thema Streaminganbieter die Anzahl der Kunden mit denen der Games-Anbieter verglichen und kommt zu folgenden Ergebnis: Demnach hat der Games-Markt in den vergangenen Jahren kräftig zugelegt.

Subscription Services Total Subscriber Numbers



TV / Film

• Netflix – 221.64m

• Disney+ – 137.7m

• HBO+HBO MAX – 76.8m

• Hulu – 45.6m

• Paramount+ – 39.6m



Gaming

• PlayStation Plus – 47.4m

• Nintendo Switch Online – 32m+ (September 2021)

• Game Pass – 25m+ (January 2022) pic.twitter.com/RiztIcFARt — Benji-Sales (@BenjiSales) May 12, 2022