Netflix: Wegen Preiserhöhung wächst das Interesse an illegalen Downloads?

Netflix zählt mit über 200 Millionen zahlenden Abonnenten weltweit noch immer zum Marktführer der Streamingdienste, auch wenn Konkurrenten wie Disney+, Amazon Prime Video oder Paramount Plus in den letzten Monaten kräftig zugelegt haben.

Umso überraschender waren jüngst die Pressemitteilungen aus der Chef-Etage des Streaminggiganten: Im letzten Quartal musste Netflix einen herben Verlust hinnehmen und erstmals einen Rückgang der Kunden vermelden. Gleichzeitig kündigte der Konzern ein massives Vorgehen gegenüber illegalem Account-Sharing seiner Kunden an, auch die angekündigte Preiserhöhung dürfte ein Grund für den Rückgang der Abonnentenzahlen sein.

Zu den beliebtesten Inhalten im letzten Jahr, die illegal konsumiert wurden, gehören Filme wie „Godzilla vs. Kong“, „Zack Snyder’s Justice League“ und „Marvels Black Widow“. Zudem sei nach Angaben von Muso die Nachfrage nach Manga deutlich gestiegen, so dass fast ein Fünftel aller erfassten Besucher auf Webseiten mit Manga entfallen seien.

Kino und Disney Plus: Marvel’s Black Widow an der Spitze der illegalen Downloads

Kino und Disney Plus: Marvel’s Black Widow an der Spitze der illegalen Downloads

Ein Grund für den Anstieg dürften zweifelsfrei die Preiserhöhung der VoD-Dienste wie Netflix sein, die zu den eh schon steigenden Haushaltskosten für Energie, Lebensmittel und Mieten anfallen. Hinzu kommt der wachsende Markt an kostenpflichtigen Streaminganbietern mit ihren exklusiven Angeboten.

Die Rangliste der illegalen Downloads für das Jahr 2021 (Quelle: Torrentfreak)

Im aktuellen Jahr führt etwa die Spielverfilmung Uncharted die Liste der Top 10 an, neben weiteren aktuellen Kinofilmen wie The Batman.