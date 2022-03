In den Kinos sorgt aktuell ein neuer Batman für Recht und Ordnung in Gotham City: Fans feiern den neuen Batman-Darsteller Robert Pattinson, der ziemlich düster und recht brutal daherkommt. Während der Dunkle Ritter mit seiner eigenen Vergangenheit hadert, bekommt der Held der Stadt mit einer Fülle an bekannten Schurken aus den DC Comics zu tun. Nur einer kommt dabei zu kurz: Die Rede ist von Batmans Erzfeind, den Joker.

Richtig, neben dem Pinguin und dem Riddler und einigen Schurken mehr war ursprünglich auch ein Aufeinandertreffen mit Batman und dem Joker geplant. Die besagte Szene wurde jedoch nachträglich vom Regisseur Matt Reeves wieder rausgeschnitten.

The Batman: Seht hier die 5 Minuten lange Joker-Szene

Jetzt erfüllt Matt Reeves den Fans ihren sehnlichsten Wunsch und veröffentlicht die geschnittene Joker-Szene, die ihr hier in ihrer vollen Länge von rund 5 Minuten sehen könnt.

Riddle me this… the less of them you have, the more one is worth… 🤡 Watch The Batman | Arkham Deleted scene in 4k https://t.co/VsyTGU9Fec And see #TheBatman, now playing on the big screen, #OnlyInTheaters 🦇 — Matt Reeves (@mattreevesLA) March 24, 2022

In der besagten Joker-Szene stattet Batman (Robert Pattinson) dem Joker in Arkham Asylum einen Besuch ab, der kurz am Ende der Kinofassung als Zellennachbar vom Riddler (Paul Dano) enthüllt wird.

„Der Joker bringt Batman ganz schön aus der Fassung“, beschrieb Reeves die Joker-Szene, die am Ende des Films dann doch der Schere zum Opfer wurde. Ob die Szene bereits einen Hinweis auf eine mögliche Fortsetzung The Batman 2 liefern soll, konnte noch nicht bestätigt werden.

The Batman: Diese 7 Easter Eggs sind euch im DC-Blockbuster vielleicht entgangen

Barry Keoghan ist der neue Joker

Den ikonischen DC-Bösewicht verkörpert diesmal Barry Keoghan („Eternals“), der damit als Nachfolge der früheren Joker-Darsteller wie Jack Nicholson in „Batman“ (1989), Heath Ledger in „The Dark Knight“ (2008), Jared Leto in „Zack Snyder’s Justice League“ bis zu Joaquin Phoenix in „Joker“ (2019) in ziemlich große Fußstapfen tritt.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern soll sich der neue Joker mehr an die Original-Comicfigur anlehnen: Der entstellte Schurke mit einem Narbengesicht ist nicht etwa in einen Bottich voller Chemikalien oder wurde anderweitig so schwer verletzt. Vielmehr ist die Origin Story dieses Jokers eine angeborene Krankheit, wegen der er nicht aufhören kann zu lachen.

Die geschnittene Joker-Szene könnt ihr hier sehen:

„The Batman“ mit einer Laufzeit von fast drei Stunden ist seit dem 3. März 2022 in den Kinos zu sehen und spielte bereits über 600 Millionen US-Dollar weltweit an den Kinokassen ein. Allein am Startwochenende in den USA nahm der mit Spannung erwartete DC-Film satte 134 Millionen US-Dollar in den Kinos ein.

